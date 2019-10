Hongkongský súd zakázal ľuďom zverejňovať osobné údaje o policajtoch

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 26. októbra (TASR) - Hongkonský súd dočasne zakázal ľuďom na internete zverejňovať osobné údaje policajtov a ich príbuzných vrátane fotografií. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP.Policajné zložky uviedli, že na verejnosť unikli osobné údaje mnohých policajtov, v dôsledku čoho boli obťažovaní aj členovia ich rodín.Dočasné súdne nariadenie, ktoré bolo v noci na sobotu zverejnené na internetových stránkach hongkonskej vlády, na 14 dní zakazuje zverejňovanie mena, adresy, dátumu narodenia alebo čísla občianskeho preukazu členov polície. Zákaz si už stihol vyslúžiť kritiku za to, že jeho cieľom je naďalej kryť identitu policajtov pri zrážkach s demonštrantami.Hongkonskí policajti čelia kritike za ukrývanie svojej totožnosti počas protestov, keď si napríklad z uniforiem odstraňovali identifikačné čísla alebo používali tvárové masky. Vláda Hongkongu však vydala zákaz, ktorý demonštrujúcim tvárové masky nepovoľuje. Tí preto vyjadrili rozhorčenie nad tým, že policajti masky na rozdiel od nich nosiť smú.Súčasné znenie súdneho nariadenia neudáva nijaké výnimky, a to ani pre médiá. Nie je preto jasné, akým spôsobom bude toto nariadenie vynucované, a či nejakým spôsobom obmedzí prácu novinárov, podotkla AFP. Asociácia hongkonských novinárov vyjadrila mimoriadne znepokojenie nad možným zasahovaním do slobody tlače.Masové protesty, na ktorých často dochádza k násilným zrážkam demonštrantov s políciou, sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali hlavnú správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon o extradícii.Hongkonské úrady v stredu oficiálne stiahli tento nepopulárny zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.Stiahnutie zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom začali požadovať aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície na protestoch, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.