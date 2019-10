USA chce zákaz letov amerických spoločností na Kubu, Havana je výnimka

Na snímke americký prezident Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Havana 26. októbra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov v piatok oznámilo plánovaný zákaz všetkých leteckých spojení amerických spoločností na Kubu s výnimkou Havany. Tento zákaz má začať platiť o 45 dní a týka sa deviatich letísk na Kube. Informovala o tom agentúra DPA.Ako uviedlo ministerstvo zahraničia, toto opatrenie má. Americkí leteckí dopravcovia majú 45 dní na to, aby "ukončili všetky pravidelné letecké služby medzi Spojenými štátmi a všetkými letiskami na Kube okrem Medzinárodného letiska Josého Martího (v Havane)," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.Lety do hlavného mesta Havana, ktoré tvoria väčšinu letov amerických spoločností na Kubu, budú aj naďalej legálne.Spojené štáty už v júni zakázali skupinové vzdelávacie zájazdy na tento ostrov ležiaci v Karibskom mori a zrušili i povolenie na export súkromných lietadiel a lodí.Vzťahy medzi Kubou a USA sa počas vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa zhoršili. Spojené štáty minulý týždeň na Kubu uvalili nové sankcie. Odôvodnili to tým, že kubánsky režim porušuje ľudské práva vlastných občanov a podporuje venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý podľa nich takisto porušuje ľudské práva a ničí hospodárstvo svojej krajiny.