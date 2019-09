Hongkonského aktivistu Joshuu Wonga prepustili, cestuje do Nemecka

Chuang Č'-feng, známy aj pod poeurópšteným menom Joshua Wong, archívna snímka. Foto: Twitter Foto: Twitter

Hongkong 9. septembra (TASR) - Známeho hongkonského aktivistu Chuang Č'-fenga (Joshuu Wonga) prepustili v pondelok na kauciu - zhruba 24 hodín po tom, ako ho na letisku v metropole zatkli za údajné porušenie podmienok prepustenia na kauciu, keď chcel odcestovať do Nemecka. Informovala o tom agentúra DPA.Wong, kľúčová postava už niekoľko týždňov trvajúcich protivládnych protestov, bol prepustený, keď súd vyhlásil, že vopred naplánovaná cesta neporušuje podmienky prepustenia na kauciu a že jeho zatknutie bolo neopodstatnené.Dvadsaťdvaročný aktivista pre DPA potvrdil, že je opäť na slobode a je pripravený uskutočniť plánovanú cestu do Nemecka. Tam chce rokovať okrem iného aj o tom, aby Nemecko prestalo vyvážať do Hongkongu zbrane, ktoré nakoniec skončia v rukách tamojšej polície.Wonga na niekoľko hodín zatkli aj na konci augusta, neskôr bol prepustený na kauciu. Spolu s ďalšou aktivistkou, Čou Tching (Agnes Chaw), čelí možnému obvineniu z účasti na nepovolenej akcii protestu a z nahovárania iných osôb na účasť na takejto akcii. Wong je podozrivý aj z podielu na organizácii nepovoleného protestu, ktorý sa konal ešte 21. júna pred policajnou stanicou.Protesty v Hongkongu sa začali pred tromi mesiacmi, 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali správkyňu Hongkongu Carrie Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožnil vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny. Lamová jeho oficiálne stiahnutie oznámila v stredu 4. septembra.Demonštrantom to však nestačí a medzičasom začali žiadať aj jej rezignáciu, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície, prepustenie zatknutých osôb, odvolanie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby. Lamová ostatné požiadavky odmieta splniť.