MiddleCap poskytol strategické poradenstvo globálnemu dopravcovi Transdev pri akvizícii skupiny 3ČSAD v Česku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2019 (Webnoviny.sk) -Uzavretím celej transakcie Transdev posilnila svoje postavenie na českom trhu a zaradila sa k štyrom najväčším súkromným dopravcom v krajine. Firma tak pokračuje v trende expanzie v Českej republike, respektíve v stredoeurópskom priestore. Skupina Transdev je svetovým poskytovateľom dopravy, pričom podniká v 20 krajinách sveta na piatich kontinentoch.MiddleCap bol pri transakcii strategickým finančným poradcom na strane kupujúceho, teda spoločnosti Transdev Česká republika s.r.o.. Výsledkom úspešnej transakcie bola akvizícia 87,04% akcií v ČSAD Havířov a.s. a 25% podielu v BUS MANAGEMENT s.r.o.. Tím MiddleCap manažovala Sabina Matzenauerová, Head of Advisory a Managing Director MiddleCap CZ v spolupráci s Josefom Pokorným, Tomášom Zeľom a Martinom Proksom, Head of Private Equity MiddleCap Group, S.A.."Vážime si dôvery, ktorej sa nám dostalo zo strany spoločnosti Transdev pri príprave a realizácii náročnej transakcie. Zároveň oceňujeme transparentné a férové vyjednávanie na strane oboch účastníkov obchodu, teda Transdev Česká republika s.r.o. a CIDEM Hranice, a.s.. Veríme, že náš tím prispel k tomu, že Transdev bude skupinu v Českej republike naďalej rozvíjať, " komentovala poradenskú prácu na projekte kúpy skupiny 3ČSAD Sabina Matzenauerová z MiddleCap CZ.Inzercia