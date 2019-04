Honkongský hrdina akčných filmov Jackie Chan má 65 rokov

Hongkongský herec Jackie Chan, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong/Bratislava 7. apríla (TASR) – Priazeň divákov si hongkonský herec Jackie Chan získal v akčných snímkach ako - Agent z Hongkongu (2001), Pomsta Jackieho Chana (2004), Cesta okolo sveta za 80 dní (2004), Akcia nemluvňa (2006), Vtedy na východe (2000) a Šanghajskí rytieri (2003). V nedeľu 7. apríla, má držiteľ čestného Oscara 65 rokov.Jackie Chan (vlastným menom Chan Kong-sang) sa narodil 7. apríla 1954 vo Victoria Peak (Honkong). Ako malý chlapec bol veľmi neposlušný. Otec ho prihlásil na bojové umenie, čo však z malého Jackieho spravilo ešte väčšieho bitkára.V Pekingu študoval na Akadémii dramatických umení. Tu sa venoval akrobacii, gymnastike, bojovým umeniam, tancu, spevu a herectvu, ktoré mal využiť pri účinkovaní v čínskej opere.Čínska opera v tom čase zažívala recesiu, preto istý čas pracoval v Austrálii ako robotník v stavebníctve. Tu získal aj svoju prezývku Jackie, ktorú si neskôr prisvojil aj v umeleckom svete.Po návrate do Číny sa začal venovať filmu. Živil sa ako kaskadér, herec a choreograf akčných scén. Filmy, v ktorých účinkoval, však spočiatku nemali veľký úspech. Zmenilo sa to po jeho zásahoch do scenárov, ktorými sa snažil vniesť do deja humor. Také boli filmy Škola hada (1978), Majstrov syn (1978), druhá časť z roku 1994), či Odvážna hyena (1979).V snímke The Young Master (Mladý majster, 1980) dostal v roku 1980 možnosť preukázať svoj zmysel pre humor, ktorý mu spolu so schopnosťou použiť ako zbraň všetko, čo je naporúdzi, priniesol imidž komedianta.Zrejme aj tento prístup ho priviedol do hollywoodskych ateliérov. Prerazil tu filmom Hong fan qu (Rachot v Bronxe, 1995). Na úspech nadviazal filmom Rush Hour (Rušná hodina, 1998, ďalšie diely v rokoch 2001 a 2007), alebo westernom Shanghai Noon (Vtedy na východe, 2000), kde si zahral spolu so sympatickým Owenom Wilsonom.Do Honkongu sa rozhodol vrátiť po nakrúcaní filmu Tuxedo (2002). V roku 2004 nafilmoval úspešnú snímku Around the World in 80 Days (Cesta okolo sveta za 80 dní). Svoj hlas prepožičal animovanej postave v niekoľkých pokračovaniach filmu Kung Fu Panda (2008, 2010, 2011).Obratný a neúnavný Jackie Chan sa pri svojich nebezpečných kúskoch nedával zastupovať kaskadérom, a preto sa mu nevyhýbali zranenia. Najťažšie utrpel v roku 1987, keď mu pri páde z výšky 12 metrov praskla lebka a musel sa podrobiť osemhodinovej operácii. Dolámané mal takmer všetky kosti, ale na eláne mu to neubralo.Hongkonský herec v snímke Chinese Zodiac (Čínsky zverokruh, 2012) posledný raz stvárnil akčného hrdinu. Potvrdil to na tlačovej konferencii na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes v roku 2012."Toto bude môj posledný veľký akčný film. Svet je teraz príliš násilný, milujem boj, ale nenávidím násilie," dodal Chan.Vyhľadávaný a stále obsadzovaný herec, ktorý hovorí siedmimi jazykmi, sa venuje aj charite. Pomáha deťom prostredníctvom organizácie UNICEF a prispieva na boj proti zneužívaniu zvierat.Jackie Chan je držiteľom čestného Oscara, ktorého získal za svoj prínos svetovej kinematografii. Cennú sošku mu odovzdali 12. novembra 2016 v Hollywood & Highland Center. Na slávnosti sa zúčastnili Nicole Kidman, Sylvester Stallone, Lupita Nyong’o, Warren Beatty, Pharrell Williams a ďalší prominentní hostia.Pred niekoľkými rokmi Chan napísal autobiografické dielo Never grow up (Nikdy nevyrásť), v ktorom sa priznal, že si svojím problematickým správaním pohneval nemálo ľudí a už zďaleka nie je tou hviezdou, akou bol kedysi.Akčný hrdina je držiteľom svetového rekordu za najlepšie akrobatické kúsky od ozajstného herca.Mnohí filmoví fanúšikovia ani nevedia, že Chan je i skvelý spevák a vydal viac ako 20 hudobných albumov. Naspieval piesne pre svoje filmy a tiež pre animované rozprávky.12 20 zs kam