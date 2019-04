Organizátori Ceny Oskára Čepana predstavili 24. ročník súťaže

Na archívnej snímke minuloročná víťazka súťaže Cena Oskara Čepána 2018 Emília Rigová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. apríla (TASR) - Organizátori Ceny Oskára Čepana (COČ) predstavili 24. ročník súťaže. Účastníkov piatkového podujatia oboznámili s novými členmi medzinárodnej odbornej poroty, s katalógom COČ a vizuálom aktuálneho ročníka. Prihovorila sa im aj minuloročná laureátka ocenenia Emília Rigová, ktorá je na dvojmesačnom rezidentskom pobyte v New Yorku.povedala pre TASR jedna z organizátoriek podujatia Zuzana Golianová.Do súťaže sa môžu zapojiť vizuálni umelci do 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom. Termín podania prihlášok do tohto ročníka sa posunul na 30. apríla. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.