HONOR získal 45 mediálnych ocenení na MWC 2024

Vďaka používateľskému rozhraniu založenému na zámeroch a spolupráci medzi operačnými systémami poskytuje HONOR funkcie s podporou AI, ako sú Magic Portal a MagicRing, ktoré získali uznanie v globálnych médiách.



Na tohtoročnom MWC získal HONOR celkovo 45 ocenení od globálnych médií, prvé pri globálnom uvedení HONOR Magic6 Pro.



Android Headlines udelil HONOR Magic6 Pro ocenenie Best of MWC 2024 a uviedol, že „HONOR Magic6 Pro je o krok vpred pred svojím predchodcom a ponúka nielen skvelý fotoaparát, ale žiari aj v ďalších aspektoch.“



Android Police uviedol, že „s modelom Magic6 Pro značka HONOR výrazne posilnila svoju pozíciu v oblasti hardvéru a v niektorých kľúčových oblastiach dokonca preskočila konkurenciu.“

Technologické médium CNET tiež poznamenalo, že „Magic 6 Pro patrí medzi najpresvedčivejšie vlajkové lode Android dostupné v tomto roku."



Známy módny titul GQ Spain bol ohromený skvelým výkonom: „Séria HONOR Magic Pro je najprestížnejšou sériou značky HONOR, ktorá ukrýva najlepší hardvér a softvér.“



HONOR MagicBook Pro 16, prvý počítač s umelou inteligenciou v histórii značky HONOR, bol prvýkrát predstavený na celom svete a získal podporu svetových médií.



Mashable zaradil HONOR MagicBook Pro 16 medzi Best laptops of MWC 2024.



Android Authority udelil HONOR MagicBook Pro 16 ocenenie Best of MWC 2024 a uviedol, že „HONOR MagicBook 16 Pro je výkonný notebook navrhnutý pre éru AI“.

Dôveryhodné recenzie tiež udelili HONOR MagicBook Pro 16 cenu Best in Show a uviedli, že „funkcie, ako je inteligentné vyhľadávanie obrázkov, inteligentné zhrnutie dokumentov, porozumenie textu, titulky s AI a magický text naznačujú produktívnu budúcnosť, kde AI pomôže odbremeniť časť námahy pri plnení každodenných úloh.“



Pokiaľ ide o prémiovú dizajnovú inšpiráciu, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR bol tiež uznaný v svetových médiách ako ikona globálnej a prémiovej značky HONOR. Tento rok získal prestížne ocenenie GLOMO Best in Show, ktoré sa udeľuje najlepším z vystavených produktov, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR.



Módny časopis COSMOPOLITAN zaradil skladací telefón do výberu svojho editora pre London Fashion Week a uviedol, že „Porsche Design HONOR Magic V2 RSR úplne zmenil hru.“