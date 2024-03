Bojnický zámok pripravuje Strašidelný zámok, hľadá účinkujúcich

Slovenské národné múzeum (SNM) -Múzeum Bojnice na prelome apríla a mája prinesie návštevníkom audiovizuálnu hororovo-romantickú šou pod názvom Spiritus Mortis. Účinkujúcich hľadá cez konkurz, uskutoční sa 16. a 17. marca v priestore Záhradného domu. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka múzea Petra Gordíková.





Uchádzači o konkurz sa môžu registrovať prostredníctvom emailovej adresy strasidla@bojnicecastle.sk. Následne im múzeum zašle osobný dotazník a podrobnejšie informácie o samotnom konkurze.Základ strašidelného príbehu tvorí pôvodná historická legenda o láske, zrade a pomste. "Sústredíme sa na emócie, atmosféru, prežitok a fantáziu," povedal o pripravovanom projekte režisér Peter Serge Butko. Tvorcovia podľa neho využívajú prvky gotického romantizmu, ktorý ponúka skvelú možnosť prerozprávať jednoduchý, ale mystikou a tragédiou naplnený dej.Butko je režisér a producent pôsobiaci na medzinárodnej scéne. Pochádza z Prievidze a do regiónu sa v kreatívnom projekte vracia po 30 rokoch. Od roku 1992 žije v Česku, v posledných rokoch pôsobí prevažne v krajinách západného Balkánu a Latinskej Ameriky. Spolupracoval s množstvom významných osobností českej i slovenskej kultúrnej scény v oblasti divadla, hudby, televízie i filmu. Jeho posledným počinom na slovenskej scéne bol celovečerný hraný film "Vitaj doma, brate!".Spiritus Mortis prináša SNM - Múzeum Bojnice v rámci podujatia Strašidelný zámok. Prehliadky sa budú konať od 25. do 28. apríla a následne od 4. do 8. mája.