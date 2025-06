Honorárni konzuli SR z celého sveta pricestovali do Bratislavy, privítal ich aj Pellegrini

Plánujú otvoriť ďalších 30 konzulátov

Konzulov prijme aj Pellegrini

5.6.2025 (SITA.sk) - V stredu pricestovalo do Bratislavy 116 predstaviteľov z Európy, Afriky, Ázie, Ameriky a Austrálie na 9. poradu slovenských honorárnych konzulov. Štátny tajomník slovenskej diplomacie Rastislav Chovanec priblížil, že honorárny konzul je väčšinou významnou osobnosťou či už z ekonomického alebo kultúrno-spoločenského života, ktorý nedostáva za vykonávanie služby pre Slovenskú republiku odmenu.„V danej krajine dokážeme ich prostredníctvom šíriť dobré meno Slovenska, nadväzovať kontakty, a to aj v krajinách, kde nemáme svoju ambasádu. Práve vďaka honorárnym konzulom dokážeme byť prítomní po celom svete,“ hovorí Chovanec.Slovenská republika má v súčasnosti zriadenú sieť 165 honorárnych konzulárnych úradov vrátane siedmich generálnych honorárnych konzulátov v 84 krajinách. Šéf slovenskej diplomacie tvrdí, že ministerstvo zároveň pracuje na otvorení ďalších 30 nových honorárnych konzulátov, ktoré pôsobia ako predĺžená ruka slovenského diplomatického zboru.Hlavnou úlohou honorárnych konzulov je poskytovanie konzulárnych služieb občanom Slovenska. S tým súvisí aj práca s krajanskými komunitami a posilňovanie ich väzieb s domovinou. Ďalšou úlohou slovenských honorárnych konzulov je prezentovať Slovensko ako úspešnú, modernú a dynamickú krajinu, ktorá láka turistov z celého sveta a poskytuje príležitosti pre zahraničné investície.Šéf diplomacie Juraj Blanár pripomenul, že úlohu honorárnych konzulov je tiež spolupracovať pri hľadaní nových investorov, ako aj pomáhať slovenským podnikateľom v nadväzovaní kontaktov so zahraničnými obchodnými partnermi.„Ekonomická diplomacia je pre nás jednou z absolútnych priorít. Nevenovala sa jej potrebná pozornosť a keď som nastúpil do pozície ministra, našiel som na našom ministerstve iba 17 plnohodnotných ekonomických diplomatov. Dali sme si záväzok, že ich počet rozšírime na 43 a dnes už sme obsadili 34 z týchto miest,“ hovorí Chovanec.„Efektívne tak môžeme napĺňať ekonomickú diplomaciu a byť aktívni v regiónoch, ktoré sme si zadefinovali v Programovom vyhlásení vlády SR, ako je Indopacifický región, krajiny globálneho Juhu a naši strategickí partneri v Európskej únii Severoatlantickej aliancii ,“ doplnil Blanár.Honorárni konzuli sa v rámci programu zúčastnia diskusií s odborníkmi z rezortu diplomacie a budú prijatí u prezidenta Petra Pellegriniho , predsedu Národnej rady Richarda Rašiho , podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca , ako aj na podnikateľskom fóre v Bratislave, na ktorom budú rokovať so slovenskými podnikateľmi.Súčasťou programu sú odborné panely a prezentácie k inováciám, investíciám a exportu. Záver trojdňového podujatia sa bude konať v Trenčianskych Tepliciach s dôrazom na slovenský kúpeľnícky a turistický potenciál.„Hoci prichádzate z rôznych častí sveta, spája nás spoločné rozhodnutie, pracovať v prospech Slovenska. Aj vďaka vám získava naša diplomacia nové kontakty, posilňuje svoje postavenie, ožívajú konkrétne projekty a vzniká vzácny synergický efekt v podpore ekonomických aktivít, cestovného ruchu, kultúry, vzdelávania, pomoci občanom SR či v rozvoji odborných a medziľudských kontaktov, čo je pre nás nesmierne dôležité,“ prihovoril sa minister Blanár honorárnym konzulom.