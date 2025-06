Za letné športové tábory by mohli rodičia zaplatiť menej, Huliakovo ministerstvo vyhlasuje novú výzvu – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

5.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu vyhlasuje výzvu na športové pohybové tábory pre mládež pre letné prázdniny 2025. Alokovaná výška je 300-tisíc eur, pričom minimálna výška dotácie je dvetisíc eur, maximálna päťtisíc eur.Výzva je určená pre športové organizácie, centrá voľného času či obce, ktoré usporiadavajú tábory denného a pobytového charakteru a sú zamerané na šport a pohyb detí. Smerom k rodičom sa tak poplatky za letné tábory znížia. Podrobnosti o predkladaní žiadostí budú zverejnené na webe ministerstva.Ako doplnil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak , cieľom je dostať mládežnícky šport do regiónov, ako aj to, aby deti mali zaplatených profesionálnych trénerov a pracovníkov z telovýchovy, ktorí by odborným spôsobom usmerňovali aktivity v rámci táborov.„Od samospráv sme sa dozvedeli, že hlavným požieračom nákladov sú mzdy pre odborných pracovníkov v oblasti športu. Takto chce ministerstvo umožniť, aby tábory boli pre rodičov dostupnejšie," uzavrel minister.