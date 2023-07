Honzek je podľa experta NHL monštrum, problémom je však jeho nevyrovnanosť výkonov

Honzek ako druhý najproduktívnejší hráč

Samuel Honzek je siedmy hokejista zo Slovenska, ktorého draftovali "plamene". V roku 2018 si vybrali útočníkov Miloša Romana (122.) a Martina Pospíšila (105.), rok predtým útočníka Adama Ružičku (109.), v roku 1996 útočníka Ronalda Petrovického (228.), v roku 1992 obrancu Róberta Švehlu (78.) a v roku 1983 útočníka Igora Libu (91.). Okrem Ružičku a Petrovického si za Calgary zahrali v profilige aj útočníci Marek Hrivík a Róbert Döme.





21.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek patrí medzi najväčšie nádeje klubu Calgary Flames zo zámorskej NHL, čo potvrdila jeho vysoká pozícia na drafte nováčikov."Plamene" si vybrali 18-ročného Trenčana zo 16. pozície a urobili z neho tohtoročnú slovenskú draftovú dvojku. Tony Ferrari z portálu The Hockey News radí Honzeka medzi najlepších hráčov, ktorých má Calgary k dispozícii pre sezónu 2023/2024.Honzek nazbieral 56 bodov v 43 zápasoch ostatnej sezóny ako druhý najproduktívnejší hráč tímu Vancouver Giants v základnej časti juniorskej WHL.Podarilo sa mu to napriek tomu, že po zranení z majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov nehral niekoľko mesiacov. V klubovej histórii nazbierali viac bodov v nováčikovskej sezóne len Fabian Lysell (62) a Gilbert Brulé (60)."Honzek rozdeľoval expertov. Niektorí milovali jeho ofenzívne zručnosti a prispôsobivosť, iným sa nepáčila jeho občasná nevyrovnanosť výkonov. Flames zrejme stavili na to, že bude častejšie predvádzať špičkovú hru. Keď hrá svoj najlepší hokej, tak je monštrum," napísal Ferrari o Honzekovi. Ten podľa odborníka patrí medzi najlepších ľavých krídelníkov, ktorých má Calgary k dispozícii vo svojej organizácii.