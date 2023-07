MOV odňal Londýnu právo usporiadať olympijskú kvalifikáciu, vadí mu postoj vlády k športovcom z Ruska a Bieloruska

21.7.2023 (SITA.sk) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odňal Londýnu právo usporiadať kvalifikačné súťaže v nových športoch o miestenky na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na denník The Times , MOV sa tak rozhodol pre postoj britskej vlády k účasti ruských a bieloruských športovcov.Výkonná rada MOV informovala Britskú olympijskú asociáciu (BOA), že už nebude uvažovať o Londýne ako o dejisku súťaží a momentálne skúma iné alternatívy v Európe, ako usporiadať túto sériu. V súlade s tým sa zákaz bude vzťahovať na breakdance, skejtbordingu, športové lezenie a bikros.Rozhodnutie MOV vychádza z toho, že vláda Spojeného kráľovstva trvá na tom, že ruskí a bieloruskí športovci musia podpísať osobné vyhlásenie o neutralite a súhlasiť s tým, že nebudú podporovať vojnu na Ukrajine, ak chcú súťažiť na území Spojeného kráľovstva. Športovci musia tiež deklarovať, že nepodporia režim ruského vodcu Vladimira Putina a že nemôžu prijať od Ruska žiadne štátne financie.„Sme extrémne sklamaní. Je to obzvlášť frustrujúce pre tých britských športovcov, ktorí teraz prichádzajú o výhodu a nebudú sa môcť kvalifikovať do Paríža pred skvelým domácim publikom,“ povedal hovorca BOA.