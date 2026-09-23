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23. septembra 2026
Honzek pokračuje vo vydarenom návrate, po asistencii strelil proti Vancouveru gól – VIDEO
Tagy: NHL
Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.
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23.9.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.
Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek pokračuje vo vydarenom návrate po dlhodobom zranení. V druhom prípravnom zápase Calgary Flames pred novou sezónou NHL strelil gól a pomohol svojmu tímu k víťazstvu 3:1 nad Vancouverom Canucks.
Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.
Honzek nastúpil v útoku s kapitánom Mikaelom Backlundom a Farabeem. Na ľade strávil 14:55 min, zaznamenal jednu strelu na bránku a dva bodyčeky a duel dokončil s jedným plusovým bodom.
Slovenský útočník sa tak bodovo presadil v oboch doterajších prípravných vystúpeniach. Pri nedeľňajšej prehre 2:4 so Seattlom Kraken si pripísal asistenciu a miestny portál FlamesNation ho označil za najlepšieho hráča Calgary.
Pre Honzeka je vydarený vstup do prípravy o to dôležitejší, že súťažný zápas predtým neodohral od novembra minulého roka. Po zranení ramena musel absolvovať operáciu a prišiel o zvyšok sezóny 2025/2026 aj o možnosť štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Do kempu Flames sa vrátil zdravotne pripravený a už prvé dva zápasy naznačili, že dlhá prestávka nemusela výrazne zabrzdiť jeho boj o miesto v zostave.
Proti Vancouveru nastúpili za Calgary aj ďalší dvaja Slováci. Obranca Šimon Nemec odohral 21:27 min a dvakrát vystrelil na bránku. Útočník Martin Pospíšil absolvoval 12:38 minúty a zaznamenal jednu strelu a jeden bodyček. Ani jeden nebodoval.
Calgary rozhodlo o víťazstve troma gólmi v záverečných piatich minútach druhej tretiny. Pred Honzekom skórovali Joel Farabee a Matt Coronato. Jediný zásah Vancouveru zaznamenal v tretej tretine Arshdeep Bains.
Zdroj: SITA.sk - Honzek pokračuje vo vydarenom návrate, po asistencii strelil proti Vancouveru gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek pokračuje vo vydarenom návrate po dlhodobom zranení. V druhom prípravnom zápase Calgary Flames pred novou sezónou NHL strelil gól a pomohol svojmu tímu k víťazstvu 3:1 nad Vancouverom Canucks.
Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.
Bodové presadenie
Honzek nastúpil v útoku s kapitánom Mikaelom Backlundom a Farabeem. Na ľade strávil 14:55 min, zaznamenal jednu strelu na bránku a dva bodyčeky a duel dokončil s jedným plusovým bodom.
Slovenský útočník sa tak bodovo presadil v oboch doterajších prípravných vystúpeniach. Pri nedeľňajšej prehre 2:4 so Seattlom Kraken si pripísal asistenciu a miestny portál FlamesNation ho označil za najlepšieho hráča Calgary.
Honzek from Parekh ???? pic.twitter.com/LENjtrA9Cm
— Daily Faceoff Calgary (@dfocalgary) September 23, 2026
Vydarený vstup do prípravy
Pre Honzeka je vydarený vstup do prípravy o to dôležitejší, že súťažný zápas predtým neodohral od novembra minulého roka. Po zranení ramena musel absolvovať operáciu a prišiel o zvyšok sezóny 2025/2026 aj o možnosť štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Do kempu Flames sa vrátil zdravotne pripravený a už prvé dva zápasy naznačili, že dlhá prestávka nemusela výrazne zabrzdiť jeho boj o miesto v zostave.
Ďalší dvaja Slováci
Proti Vancouveru nastúpili za Calgary aj ďalší dvaja Slováci. Obranca Šimon Nemec odohral 21:27 min a dvakrát vystrelil na bránku. Útočník Martin Pospíšil absolvoval 12:38 minúty a zaznamenal jednu strelu a jeden bodyček. Ani jeden nebodoval.
Calgary rozhodlo o víťazstve troma gólmi v záverečných piatich minútach druhej tretiny. Pred Honzekom skórovali Joel Farabee a Matt Coronato. Jediný zásah Vancouveru zaznamenal v tretej tretine Arshdeep Bains.
Zdroj: SITA.sk - Honzek pokračuje vo vydarenom návrate, po asistencii strelil proti Vancouveru gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL
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