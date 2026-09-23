Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 23.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

23. septembra 2026

Honzek pokračuje vo vydarenom návrate, po asistencii strelil proti Vancouveru gól – VIDEO


Tagy: NHL

Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.



Zdieľať
hnr6601xiam3dzv 676x507 23.9.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.


Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek pokračuje vo vydarenom návrate po dlhodobom zranení. V druhom prípravnom zápase Calgary Flames pred novou sezónou NHL strelil gól a pomohol svojmu tímu k víťazstvu 3:1 nad Vancouverom Canucks.

Dvadsaťjedenročný Slovák sa presadil v závere druhej tretiny. V čase 38:58 zvýšil vedenie Calgary na 3:0, keď po prihrávkach Zayna Parekha a Joela Farabeeho prekonal brankára Kevina Lankinena strelou zápästím.

Bodové presadenie


Honzek nastúpil v útoku s kapitánom Mikaelom Backlundom a Farabeem. Na ľade strávil 14:55 min, zaznamenal jednu strelu na bránku a dva bodyčeky a duel dokončil s jedným plusovým bodom.

Slovenský útočník sa tak bodovo presadil v oboch doterajších prípravných vystúpeniach. Pri nedeľňajšej prehre 2:4 so Seattlom Kraken si pripísal asistenciu a miestny portál FlamesNation ho označil za najlepšieho hráča Calgary.


Vydarený vstup do prípravy


Pre Honzeka je vydarený vstup do prípravy o to dôležitejší, že súťažný zápas predtým neodohral od novembra minulého roka. Po zranení ramena musel absolvovať operáciu a prišiel o zvyšok sezóny 2025/2026 aj o možnosť štartovať na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

Do kempu Flames sa vrátil zdravotne pripravený a už prvé dva zápasy naznačili, že dlhá prestávka nemusela výrazne zabrzdiť jeho boj o miesto v zostave.

Ďalší dvaja Slováci


Proti Vancouveru nastúpili za Calgary aj ďalší dvaja Slováci. Obranca Šimon Nemec odohral 21:27 min a dvakrát vystrelil na bránku. Útočník Martin Pospíšil absolvoval 12:38 minúty a zaznamenal jednu strelu a jeden bodyček. Ani jeden nebodoval.

Calgary rozhodlo o víťazstve troma gólmi v záverečných piatich minútach druhej tretiny. Pred Honzekom skórovali Joel Farabee a Matt Coronato. Jediný zásah Vancouveru zaznamenal v tretej tretine Arshdeep Bains.


Zdroj: SITA.sk - Honzek pokračuje vo vydarenom návrate, po asistencii strelil proti Vancouveru gól – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tréning v Poprade mal slávnostný nádych. Tribúna bola plná detí a na konci zaznel vinš Weissovi k narodeninám
<< predchádzajúci článok
Infantino navrhuje konzultácie s futbalovými federáciami o reforme FIFA

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 