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 24hod.sk    Šport

21. septembra 2026

Honzek začal prípravu asistenciou, v Calgary ho označili za najlepšieho hráča tímu – VIDEO


Tagy: NHL

Slovenský útočník sa pri prehre Flames so Seattlom podieľal na prvom góle domácich. Miestny portál FlamesNation ho po zápase označil za jednoznačne najlepšieho hráča Calgary. Slovenský hokejista



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flames_kraken_hockey_56567 676x451 21.9.2026 (SITA.sk) - Slovenský útočník sa pri prehre Flames so Seattlom podieľal na prvom góle domácich. Miestny portál FlamesNation ho po zápase označil za jednoznačne najlepšieho hráča Calgary.


Slovenský hokejista Samuel Honzek vstúpil do prípravy na novú sezónu NHL výrazným výkonom. Dvadsaťjedenročný útočník zaznamenal asistenciu pri prehre Calgary Flames so Seattlom Kraken 2:4 a miestny portál FlamesNation ho po stretnutí označil za jednoznačne najlepšieho hráča domácich.

Honzek sa podieľal na kontaktnom góle Calgary v tretej tretine. Po napádaní získal puk a posunul ho Ajdarovi Sunijevovi, ktorý znížil na 1:2. Flames neskôr vyrovnali na 2:2, Seattle však ešte raz udrel v presilovej hre a víťazstvo poistil gólom do prázdnej bránky.

Jednoznačne najlepší hráč


Práve Honzekov výkon zaujal hodnotiteľa FlamesNation najviac. „Honzek bol jednoznačne naším najlepším hráčom,“ napísal portál v bezprostrednej pozápasovej reakcii. Pozitívne hodnotil aj ďalších mladých hráčov Calgary, no slovenského útočníka vyčlenil nad ostatných.

Honzek nastúpil v druhom útoku po boku Bena Jonesa a Drydena Hunta. Rovnaké zloženie avizoval ešte pred zápasom aj oficiálny web Calgary Flames.


Dôležitý začiatok kempu


Pre slovenského reprezentanta ide o dôležitý začiatok kempu. Calgary si ho vybralo v prvom kole draftu NHL v roku 2023 zo 16. miesta a Honzek sa aj v tejto príprave snaží vybojovať si pevnejšie miesto v zostave Flames. V predchádzajúcej sezóne odohral pre zdravotné problémy iba 18 zápasov NHL. Na začiatku aktuálneho kempu otvorene hovoril o tom, že po dlhej pauze nemá čo stratiť a chce nadviazať na obdobie pred zranením.

Honzek sa už v prvých dňoch kempu objavoval aj v zaujímavých kombináciách. Na jednom z tréningov ho Calgary skúšalo v útoku s kapitánom Mikaelom Backlundom a Joelom Farabeem, kým proti Seattlu dostal priestor v mladšej zostave po boku Jonesa a Hunta.

Flames odohrajú ďalší prípravný zápas v utorok proti Vancouveru Canucks. Pre Honzeka pôjde o ďalšiu príležitosť potvrdiť výkon z úvodného duelu a posilniť svoju pozíciu v boji o miesto v zostave na začiatok základnej časti.


Zdroj: SITA.sk - Honzek začal prípravu asistenciou, v Calgary ho označili za najlepšieho hráča tímu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: NHL
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