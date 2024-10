Honzeka po zranení trápi ľahší otras mozgu, dlhá absencia v NHL ho však nečaká

19.10.2024 (SITA.sk) - Slovenský hokejista Samuel Honzek by mal tímu Calgary Flames chýbať nanajvýš dva týždne. Devätnásťročný trenčiansky rodák utrpel zranenie v utorkovom zápase proti Chicagu, keď do neho tvrdo narazil obranca Blackhawks Connor Murphy. Podľa Patrika Mitasa z STVR ho trápi ľahší otras mozgu. Dlhá absencia sa nečaká."Asi som musel začať hitom, ktorý volajú Welcome to the NHL . Pomaly bicyklujem a cvičím s vlastnou váhou. Myslím si, že do dvoch týždňov by som mohol hrať," povedal mu Honzek podľa webu slovaknhl.sk.Honzek, ktorý bol 16. draftovaným hráčom v roku 2023, odohral vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL zatiaľ štyri zápasy bez získaného bodu. Štatistiky si rozšíril len o šesť striel na bránku, dve trestné minúty a štyri bodyčeky. Dôveru dostával v prvej formácii vedľa Nazema Kadriho a Andreja Kuzmenka.Calgary prežíva najlepší vstup do sezóny za posledné roky zatiaľ bez prehry. "Plamene" postupne zdolali Vancouver, Philadelphiu, Edmonton aj Chicago, ale aktuálne majú až troch zranených hráčov. Okrem nováčika Honzeka aj Bielorusa Jegora Šarangoviča a Američana Kevina Rooneyho.Špecializovaný web The Hockey Writers napísal, že Honzeka by mohol na ľavom krídle prvého útoku Calgary nahradiť jeden zo štvorice Jakob Pelletier, Dryden Hunt, Sam Morton a Rory Kerins.