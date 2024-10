Bokroša odvolali z pozície trénera hokejistov. Po deviatich prehrách z 11 zápasov nemôžeme nereagovať, vraví prezident Dukly Trenčín

19.10.2024 (SITA.sk) - Ernest Bokroš už nie je tréner hokejistov Dukly Trenčín . Po veľmi zlom výsledkovom vstupe do sezóny ho vedenie klubu odvolalo z pozície hlavného trénera. Povinnosti hlavného kouča dočasne preberú Pavol Mihálik, Peter Kosa Ivan Feneš , ktorí tím povedú už v nedeľu v Nitre.Trenčín prehral úvodných šesť zápasov sezóny, Potom síce prišli dve víťazstvá nad Novými Zámkami (7:1) a Žilinou (4:3), ale nasledujúce tri prehry (naposledy v Liptovskom Mikuláši 2:3) už úplne "zlomili krk" najstaršiemu trénerovi v slovenskej extralige Pritom 65-ročný Bokroš sa do Trenčína vrátil po mnohých rokoch s cieľom nakopnúť tradičnú organizáciu v hokeju zasľúbenom meste. Trenčania sa aktuálne v tabuľke krčia so 6 bodmi na predposlednom mieste a poslední nie sú len vďaka lepšiemu skóre v porovnaní s Novými Zámkami."Ďakujem Ernestovi za korektnú spoluprácu. Všetci sme si úvod sezóny predstavovali inak. Budeme pozorne sledovať, ako mužstvo v najbližších zápasoch na tento impulz zareaguje a nevylučujeme ďalšie zmeny. Zároveň intenzívne pracujeme na príchode nového hlavného trénera," vyslovil sa športový manažér Dukly Mário Bližňák na klubovom webe."Do sezóny sme vstupovali s určitými ambíciami a očakávaniami. Dohodli sme sa na nejakej výsledkovej trpezlivosti, ale po deviatich prehrách z jedenástich zápasov už nemôžeme nereagovať. Ernest Bokroš zostáva súčasťou klubovej histórie. Vážime si jeho prejavenú ochotu byť klubu naďalej nápomocný. Náš koncept rozvoja Dukly je dlhodobý, no teraz je úlohou pre všetkých v klube vyhrnúť ešte viac rukávy a dostať sa z aktuálneho postavenia v tabuľke," uviedol prezident Dukly Trenčín Richard Pavlikovský