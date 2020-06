Horalky Sedita aj Fixinela už premávať nebudú, štátne železnice menia názvy šiestich rýchlikov

„Názvy sa vracajú k pôvodne zaužívaným tradičným pomenovaniam, ktoré reprezentujú primárne geografickú charakteristiku trasy vlaku,“ informoval v piatok riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Menia sa názvy 6-tich rýchlikov

Národný vlakový osobný dopravca zároveň od nedele 14. júna zavádza do platnosti druhú zmenu cestovného poriadku 2019/2020. Zmeny sa týkajú diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych, ako aj regionálnych a prímestských vlakov.

Menia sa názvy šiestich rýchlikov: R 600 Váh Košice 4:07 – Bratislava Hl. st. 9:47 (pôvodný názov Mila Sedita), R Váh 601 Bratislava 6:13 – Košice 11:53 (Horalky Sedita), R 608 Spišan Košice 12:07 – Bratislava 17:47 (Žilinská univerzita), R 611 Považan Bratislava 16:13 – Košice 21:53 (Fixinela), R 612 Ružín Košice 16:07 – Bratislava 21:47 (Metropolitní univerzita Praha) a R 613 Ružín Bratislava 18:13 – Košice 23:53 (Syr Nika Číz&Go).

Onedlho nasadia aj reštauračné vozne

ZSSK bude vo vnútroštátnej doprave postupne nasadzovať aj reštauračné vozne od 14. júna. Spoločnosť tiež upozorňuje cestujúcich, že vo vozňoch 1. triedy je povinná rezervácia miest od 18. mája.

Vo vnútroštátnej doprave premávajú od 10. mája všetky vlakové spoje s výnimkou vlakov na deviatich linkách. Zatiaľ nejazdia vlaky InterCity (IC) 520 až 525 medzi Bratislavou a Košicami. Trasa večerného regionálneho rýchlika Cassovia Košice – Bratislava je skrátená po Trenčín.

Regionálny rýchlik Skalka z Banskej Bystrice do Bratislavy a rýchlik Novohrad zo Zvolena do Košíc s odchodmi po 17. hodine by mali byť opäť zavedené od 1. septembra.

Vlaky do Rakúska obnovia 15. júna

Tri vlakové spoje na trati Lipany – Plaveč – Čirč a štyri spoje na trase Stará Ľubovňa – Plaveč budú aj naďalej zrušené bez náhrady.

Dva vlaky Skalté – Skalité-Serafínov by mali opäť jazdiť aj v pracovné dni po obnovení dopravy s Poľskom. Vlaky Trenčianska Teplá – Trenčín a Trenčianska Teplá – Horné Srnie sú naďalej zrušené bez náhrady až do 4. septembra (súvisí to s medzištátnymi spojeniami, ktoré tiež nepremávajú).

„Vlaková doprava medzi Slovenskom a Rakúskom bude obnovená k 15. 6. 2020. Vlaková doprava medzi Slovenskom a Českom bola obnovená k 8. a 9. 6. Predpokladaný dátum obnovenia vlakovej dopravy medzi Slovenskom a Poľskom je k 22. 6., medzi Slovenskom a Maďarskom k 1. 7. a medzi Slovenskom a Ukrajinou predbežne taktiež k 1. 7. 202,“ dodal Kováč.