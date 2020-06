Socializácia a pestrosť výberu jedál chýbali Slovákom počas pandémie najviac, ukázal prieskum

Zatvorené prevádzky

14.6.2020 - Slovákom počas pandémie koronavírusu najviac chýbala socializácia a pestrosť výberu jedál. Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu pre spoločnosť Edenred Slovakia. Práve preto v týchto dňoch vznikla iniciatíva „Poďme sa najesť“, ktorá prichádza na pomoc znovuotvoreným prevádzkam.Chce vrátiť život do reštaurácií, aby Slováci o svoje obľúbené podniky neprišli. Podľa prieskumu totiž má po uvoľnení opatrení chuť navštevovať reštaurácie rovnako ako pred krízou len dve tretiny opýtaných.Koronakríza utlmila život mnohým z nás. Ľudia zostali na dlhé týždne izolovaní od rutinných návykov, medzi ktoré patrí aj pravidelná návšteva obľúbených podnikov. Podľa výsledkov prieskumu Slovákom až v 46,4 % chýbal aj v súvislosti s núteným zatvorením prevádzok práve sociálny kontakt. Najviac, až 51,7 %, to bolo medzi mladými od 18 do 26 rokov.„Najmä mladšie generácie rady trávia čas či už v nákupných centrách, alebo vo verejných zariadeniach, ako sú kaviarne či reštaurácie. Dôvodom je možnosť stretávať sa s priateľmi, zhovárať sa s nimi, tráviť s nimi príjemný čas, čo aktuálny prieskum potvrdzuje," potvrdil sociológ Milan Zeman zo Slovenskej akadémie vied.Na otázku „Čo vám počas zatvorenia prevádzok verejného stravovania chýbalo najviac?“ ďalej 24 % opýtaných odpovedalo, že najväčším deficitom pre nich bola absencia pestrosti výberu jedál.To, že reštaurácie znamenajú omnoho viac ako len anonymné neutrálne priestory, kam sa chodíme najesť, potvrdzuje podľa iniciatívy aj fakt, že treťou najčastejšou odpoveďou v prieskume bola odpoveď - najviac mi chýbal priestor a kontakt s personálom mojej obľúbenej reštaurácie.Uplynulé mesiace neboli podľa iniciatívy náročné iba pre návštevníkov reštaurácií, ale aj pre ich majiteľov a zamestnancov. Ak nenastane rýchly návrat stravníkov do reštauračných zariadení, podľa prognóz bude viac ako 20 % z nich nútených prevádzky natrvalo zatvoriť. Až 68 % prevádzok zostáva naďalej zatvorených. Tým, ktorým sa podarilo ich činnosť znovu obnoviť, pokrývajú aktuálne príjmy len 10 % prevádzkových nákladov.Podľa prieskumu pre spoločnosť Edenred Slovakia má po uvoľnení opatrení chuť navštevovať reštaurácie rovnako ako pred krízou 66,7 % opýtaných. Zámerom celospoločenskej iniciatívy je, aby toto číslo v najbližších týždňoch rástlo. V rámci kampane bolo v prvých týždňoch v reštauráciách realizovaných už viac ako 50 000 platieb. Symbolicky na znak podpory, tak reštaurácie opäť rozozvučí štrnganie príborov.