Horanský sa po trojhodinovom maratóne prebojoval ďalej, čaká ho finále kvalifikácie na Australian Open

Horanského čaká ešte jedna prekážka

O postup do finále zabojujú aj ďalší Slováci

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Filip Horanský sa prebojoval do finále kvalifikácie dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne. Horanský si v 2. kole poradil s favorizovaným rakúskym tenistom bieloruského pôvodu Jurijom Rodionovom vo vyše trojhodinovom maratóne 7:6 (5), 4:6, 7:5. Dvadsaťdeväťročný Horanský premenil druhý mečbal pri podaní súpera oficiálne po 3 hodinách a 13 minútach od začiatku zápasu.Horanský v prvom sete odvrátil tri setbaly Rodionova a celkovo sa mu nevypomstilo, že z 20 brejkbalov využil iba tri. V sumáre mimoriadne vyrovnaného súboja Horanský získal o štyri body viac ako jeho súper (137-133), nasadenej štrnástke Rodionovovi nepomohlo ani 11 es a celkovo 43 víťazných úderov.Horanskému patrí 193. priečka v rebríčku ATP, najvyššie bol na 161. mieste. Zverenec Karola Kučeru dosiaľ nikdy nehral v hlavnej súťaži na grandslamovom turnaji. Aktuálne mu v ceste stojí už len jedna prekážka - 24-ročný Čiľan Tomas Barrios Vera, 151. hráč renkingu ATP. Nemajú spoločnú zápasovú minulosť.Horanský je víťaz juniorskej štvorhry na Australian Open spred 11 rokov. Vtedy sa mu to podarilo po boku Čecha Jiřího Veselého.Slovenský tenis má stále v hre štyroch zástupcov v kvalifikácii na Australian Open. Okrem finalistu Horanského ďalšia trojica zatiaľ dosiahla postup do 2. kola. Vo dvojhre mužov je to Norbert Gombos a vo dvojhre žien Viktória Kužmová a Rebecca Šramková.Toto trio sa predstaví vo štvrtok v súbojoch o postup do finále. Súperom nasadenej dvojky Gombosa bude Argentínčan Renzo Olivo, Kužmovú vyzve Chorvátka Jana Fettová a Šramková si zmeria sily so Španielkou Cristinou Bucsovou.Istotu účasti v hlavnej súťaži AO 2022 podľa rebríčka majú Alex Molčan a Anna Karolína Schmiedlová.