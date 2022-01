Svitko obsadil na Rely Dakar šieste miesto, v celkovom poradí si polepšil a je dvanásty

Nový motor

Zapletal so Sýkorom obsadili 38. stupienok

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v stredajšej 10. etape púštnej Rely Dakar v Saudskej Arábii šieste miesto a celkovo sa posunul z trinástej na dvanástu priečku. Etapa s cieľom v Bishe, dĺžkou 759 km a meranými úsekmi 375 km, sa stala korisťou Austrálčana Tobyho Pricea.Celkovo je novým lídrom Francúz Adrien van Beveren, doterajší prvý muž súťaže motocyklov Rakúšan Matthias Walkner klesol na štvrté miesto. Svitko na dvanástom mieste zaostáva za Van Beverenom o 41:50 min. Na Top 10 stráca Slovák 2:50 min.Slovenský jazdec bol v cieli stredajšej etapy na 7. priečke, no pôvodne tretí Španiel Joan Barreda dostal štvorminútovú penalizáciu a klesol až na deviaty post. Svitko tak v stredu skončil šiesty. Do 10. etapy vstúpil slovenský motocyklista s novým motorom, ktorý musel vymeniť po utorku a dostal za to pätnásťminútovú penalizáciu, ktorá ho odsunula na 13. stupienok celkovej klasifikácie.Price vyhral etapu pred Argentínčanom Kevinom Beňavidesom (+2:09 min.) a Van Beverenom (+3:35 min.). Van Beveren pred Britom Samom Sunderlandom o 5:59 min. a Čiľanom Pablom Quintanillom (+6:15 min.). Rely Dakar 2022 má na programe už len dve etapy a vyvrcholí v piatok 14. januára v Džidde.V súťaži automobilov v stredu triumfoval Francúz Stéphane Peterhansel pred Španielom Carlosom Sainzom (+2:06 min.), tretiu priečku obsadil Orlando Terranova z Argentíny (+3:59 min). Líder celkového poradia Nasser Al-Attiyah z Kataru skončil až siedmy, no pred druhým Francúzom Sébastienom Loebom má stále viac ako polhodinový náskok (32:40 min).Tretí je stále domáci Yazeed Al-Rajhi (+55:44 min.). Čech Miroslav Zapletal so slovenským navigátorom Marekom Sýkorom v 10. etape obsadili 38. stupienok (+29:54 min.) a v celkovom poradí sú na 24. mieste so stratou 5:56:37 h. na Al-Attiyaha.Medzi kamiónmi sú všetky stroje zatiaľ na trati, je v cieli zatiaľ päť jazdcov a lídrom je Brazílčan Marcelo Medeiros. Doterajší líder celkového poradia Francúz Alexandre Giroud figuruje zatiaľ na tretej pozícii v etape, jeho prenasledovateľ v celkovej klasifikácii Američan Pablo Copetti je ešte na trati.