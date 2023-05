Horecký vstupuje do KDH, jeho vízia pre školstvo je dlhodobejšia a rád by zavŕšil kurikulárnu reformu

Vízia pre školstvo

Rešpektovaný odborník

18.5.2023 (SITA.sk) - Bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu vo vláde Eduarda Hegera (Demokrati) Ján Horecký sa pridáva ku Kresťanskodemokratickému hnutiu (KDH). KDH o tom informovalo v tlačovej správe.Jeho vízia pre školstvo je dlhodobejšia, uviedol, že by rád zavŕšil kurikulárnu reformu, systém podpory žiakov a učiteľov, ale aj prehodnotil financovane a manažovanie regionálnych a vysokých škôl i vedecko-výskumných pracovísk.Jeho vízia zahŕňa i kontinuálnu podporu súčasných učiteľov a výskumníkov, no aj prípravu a vzdelávanie nových pracovníkov na všetkých pozíciách v školstve.„Solídnosť a čitateľnosť KDH je pre mňa najlepšou alternatívou k povrchnosti, politike založenej na prvých dojmoch a hrubozrnnej komunikácii. KDH nerozdeľuje ľudí, nestraní iba nejakej časti spoločnosti, ale je pripravené prispieť k prosperite všetkých a k lepšej budúcnosti celej krajiny. Preto KDH," priblížil Horecký svoj vstup do hnutia.„Oblasť školstva je pre KDH dlhodobou prioritou. Pre KDH i pre Slovensko je výbornou správou, že sa do nášho tímu pridáva rešpektovaný odborník Ján Horecký," vyjadril sa predseda KDH Milan Majerský. Doplnil, že verí, že spolu sa im podarí nastaviť systém takým spôsobom, aby školy produkovali šťastnejšie deti a mladých, ktorí budú dobre pripravení do života.