Kajotwin: Rytmus má dobre našliapnuté ako MMA bojovník

18.5.2023 (SITA.sk) -Medzi najzvučnejšie mená patrí určite Patrik "Rytmus" Vrbovský". Do ringu sa postavil už po tretí krát, a to počas podujatia FIGHT NIGHT CHALLENGE 4, ktoré sa konalo v Trnave. Organizátori a partneri podujatia vedia, že nie je dôležité koho ruka bude víťazne zdvihnutá na konci zápasu, ale to, aby sa prišlo pozrieť a zabaviť čo najviac ľudí. Dôkazom bol aj zápas Rytmusa s Petrem "Monster" Knížem, po ktorom ako porazený odchádzal práve známy raper."Rytmus má dobre našliapnuté ako MMA bojovník, ktorý má pred sebou ešte dlhú a kľukatú cestu. K športu však patria ako výhry, tak aj prehry. My za nové online kasíno KAJOTWIN budeme podporovať Patrika "Rytmusa" Vrbovského, a tešíme sa na jeho ďalšie úspechy, ktoré určite prídu," vysvetlil zástupca nového slovenského kasína s licenciou www.kajotwin.sk V rámci spolupráce Rytmus venoval pre svojho nového partnera KAJOTWIN až 277 vstupeniek na jeho koncert Kontrafakt, ktorý sa uskutoční 23. septembra v pražskej O2 aréne. Súťažiť o tieto lístky, ktoré sú už teraz takmer vypredané, je možné práve na www.kajotwin.sk Výsledky z podujatia FIGHT NIGHT CHALLENGE 4 nájdete tu: https://fightnightchallenge.eu/turnaje/fnc-4-trnava/ Informačný servis