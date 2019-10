HOREL VLAK: Požiar si vyžiadal najmenej 62 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Islamabad 31. októbra (TASR) - Najmenej 65 ľudí prišlo o život a desiatky ďalších utrpeli zranenia pri požiari vlaku, ku ktorému došlo vo štvrtok v provincii Pandžáb ležiacej na východe Pakistanu. Informovala o tom televízia Geo TV.Požiar spôsobil výbuch plynových varičov, ktoré si do vozňov napriek zákazu zobrali niektorí cestujúci, aby si nich pripravili raňajky.Vlak podľa Geo TV smeroval z Karáči do mesta Rávalpindí. K nešťastiu došlo v okamihu, keď sa blížil k mestu Liákatpur. Výbuch zničil najmenej tri vozne, z ktorých ešte za jazdy začali vyskakovať cestujúci. Ľudia tak prišli o život priamo vo vozňoch, ako aj pri vyskakovaní z vlaku.Hasičom sa už požiar podarilo uhasiť. Na mieste nešťastia zasahuje aj pakistanská armáda.Najmenej 24 ľudí zomrelo v júli pri železničnom nešťastí takisto v provincii Pandžáb, keď rýchlik smerujúci z mesta Láhaur do Kvéty narazil v železničnej stanici do stojaceho nákladného vlaku.