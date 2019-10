Od atentátu na Indiru Gándhíovú uplynulo 35 rokov

Indira Ghándiová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 31. októbra (TASR) – Patrí medzi najväčšie postavy nielen indických, ale aj svetových dejín 20. storočia - keď britská televízna a rozhlasová spoločnosť BBC zorganizovala v roku 1999 hlasovanie o tom, kto bol najvýznamnejšou ženou uplynulého storočia, ľudia zvolili na prvé miesto indickú premiérku Indiru Gándhíovú, ktorá predbehla aj kráľovnú Alžbetu II. a matku Terezu.Vo štvrtok 31. októbra uplynie 35 rokov odvtedy, keď dvaja sikhskí separatisti – členovia jej ochranky - zastrelili túto osobnosť, ktorá výrazne prehovorila do osudu svojej krajiny a i preto je prezývaná aj Matka Indie.Gándhíová - celým menom Indirá Prijadaršiní Gándhíová - sa narodila 19. novembra 1917 meste Iláhábád v severoindickom zväzovom štáte Uttarpradéš ako jediné dieťa neskoršieho predsedu vlády Džaváharlála Néhrúa, prvého premiéra nezávislej Indie.Politiku vnímala odmalička, pretože rodičovský dom bol centrom boja za nezávislosť Indie od Britov. Všetkých z rodiny striedavo väznili a preto návštevám v rodinnom sídle často hovorievala: "Je mi ľúto, idete zbytočne. Starý otec, otec a mama sú vo väzení."Slávne priezvisko získala vďaka manželstvu s politikom Firozom Gándhím, ktorý však nebol príbuzným Mahátmu Gándhího – legendárneho duchovného vodcu indického boja za nezávislosť a otca indickej nezávislosti. S budúcim manželom sa zoznámila počas štúdií v Oxforde, kde vyštudovala históriu, politológiu a ekonómiu.Do politického života vstúpila Indira Gándhíová po boku svojho otca ako jeho osobná asistentka. V roku 1960 sa stala predsedníčkou strany Indický národný kongres (INC). Po smrti otca, ktorý v roku 1964 zomrel na infarkt, bola zvolená do parlamentu a v kabinete premiéra Lála Bahádura Šastrího zostávala post ministerky informácií. O dva roky neskôr, v roku 1966, sa stala po prvý raz indickou premiérkou.Na domácej scéne sa tešila veľkej popularite najmä vďaka programu s ústredným heslom "Odstránime chudobu". Za jej vlády vyslala India v roku 1971 prvú družicu do vesmíru a v oblasti hospodárstva sa stala krajinou, ktorá mala jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich ekonomík na svete.V zahraničnej politike pokračovala Indira Gándhíová v stopách svojho otca Džaváharlála Néhrúa, pričom patrila k popredným lídrom hnutia nezúčastnených krajín. V roku 1971 zvíťazila India vo vojne nad Pakistanom, čo viedlo k založeniu štátu Bangladéš.V lete 1975 bola Indira Gándhíová obvinená súdmi, že kreslo v dolnej komore parlamentu získala použitím nečestných praktík. Odstúpiť odmietla a nasledovalo vyhlásenie stanného práva. V snahe obnoviť v krajine poriadok dala uväzniť predstaviteľov opozície a zaviedla cenzúru tlače. Indický najvyšší súd síce odmietol vážne korupčné obvinenia, ktoré boli proti nej vznesené, a jej potrestanie zamietol, ale voľby, ktoré sa konali v roku 1977, jej priniesli prehru.Druhýkrát sa stala premiérkou v roku 1980, teda v období, keď čelila narastajúcim územným nárokom sikhských separatistov.vravievala Indira Gándhíová, ktorá bola na čele Indie 14 rokov.Neriešenie vnútorných indických problémov, najmä vzťahov medzi príslušníkmi etník, sa stali Indire Gándhíovej nakoniec osudné. V máji 1984 sa sikhskí extrémisti opevnili v Zlatom chráme v Amritsare. Premiérka dlho váhala, či má proti nim zakročiť. Napokon poslala armádu, ktorá povstanie krvavo potlačila.O niekoľko mesiacov neskôr, 31. októbra 1984, bola v záhrade rezidencie v Naí Dillí zastrelená dvoma sikhskými členmi svojej ochranky. Atentátnici Beant Singh a Satvant Singh ju zasiahli revolverom a samopalom 33 ranami do pŕs a do brucha. Beanta Singha zabili okamžite po incidente počas prestrelky s ostatnými členmi ochranky a Satvanta Singha, ktorý sa vzdal, odsúdili na trest smrti.Druhý syn Rádžív Gándhí bol niekoľko hodín po smrti Indiry Gándhíovej zvolený za premiéra. O sedem rokov neskôr, 21. mája 1991, sa stal rovnako ako jeho matka obeťou atentátu, čím sa v Indii skončila vláda rodiny Néhrúovcov.Mozaiková cesta v záhrade rezidencie v Naí Dillí, nazvaná Krištáľová rieka, pripomína tragickú udalosť, kde Indiru Gándhíovú v nedožitých 67 rokoch zastrelili. Ide vlastne o krištáľový chodník, ktorý je umeleckým dielom a Indii ho darovalo v roku 1988 Československo.Tridsaťtri metrov dlhá a dva metre široká sklenená rieka je vytvorená z 5600 kilogramov oloveného krištáľu. Miesto, kde bola táto politička, ktorá patrí k najväčším postavám 20. storočia, zastrelená, je označené štvorcom z tajomného, čierneho kameňa ónyx a položená je na ňom kvetina.