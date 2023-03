Horkýže Slíže po dlhých týždňoch znova na Slovensku: Už túto sobotu privítajú jar s Karpatskými Chrbátmi vo Vrbovom

Nitrianske tornádo sa predvedie spolu s Karpatskými Chrbátmi a nádejnou kapelou Illuse 1. apríla vo vrbovskom Dome kultúry od 19.00 h na tradičnom podujatí Vítanie jari a oslava abstinencie.

Slíže aktuálne ťahajú vydarenú jarnú šnúru po Čechách, v podstate všade ich čakali vypredané sály. Celkovo 20 koncertov preruší len ich vystúpenie vo Vrbovom, po ňom sa opäť vrátia za rieku Moravu.

Kapely Horkýže Slíže a Karpatské Chrbáty sa na jednom pódiu prvýkrát stretli presne pred 30 rokmi, pol roka po tom, čo nitrianska kapela vznikla. Spoločný koncert vtedy odpálili v novovznikajúcom klube po Zoborom. „Vrštať v Nitre vlastne ešte len budovali. Koncert sa uskutočnil na dvore Vrštati, na paletách, a dozdoboval ho ešte rôzny stavebný materiál,“ vytiahol spomienky Peter Kuko Hrivňák, spevák a basgitarista kapely Horkýže Slíže. „Karpatské Chrbáty boli geniálne. Hrali ešte s trubkárom. Keď nám o necelé dva roky na to krstili album Prvý Slíž, to už bol klub Vrštať dokončený, a trubkár od Chrbátov už s nimi nehral :)“ zaspomínal Kuko na pamätnú akciu spred desaťročí.

Na svojom oficiálnom webe Horkýže Slíže poznamenali, že tento prvý spoločný koncert bol zároveň aj prvý kontakt s kapelou, ktorá vtedy hrala „vyššiu ligu“ ako oni sami. Ani obrovský úspech, ktorý neskôr doslova zavalil kapelu Horkýže Slíže, však Kuka neobral o triezvy názor. „Vyššia liga či nižšia liga medzi kapelami - to je uhol pohľadu. Určite sú Horkýže Slíže aj Karpatské Chrbáty výnimočné a nezameniteľné kapely,“ poznamenal.

Horkýže Slíže spolupracovali s Braňom Jobusom na viacerých projektoch. Najúspešnejšou hudobnou spoluprácou je určite jeho hosťovanie v songu Nerob!, ktorého videoklip má dnes skvelé 4 milióny zhliadnutí na Youtube. „S Braňuškom sa spolupracuje výborne. Príde, uvidí a zvíťazí,“ stručne zhodnotil Kuko. „Má v hlase ten svoj pridusený originálny afekt, na ktorom to má celé nádherne postavené. Ale hlavne je to úžasný, nadaný a veľmi priateľsky človek,“ doplnil o Jobusovi, ktorý spieva s Horkýže Slíže aj v songu Superstar CS. Spevák Horkýže Slíže zároveň doplnil, že sa s kapelou do Vrbového veľmi tešia. „Fanúšikom aj (nefanúšikom) prajem nezabudnuteľný zážitok na vrbovskom Vítaní jari a nech si užijú Slíže s Chrbátmi,“ uzavrel Kuko.

Vítanie jari je spojené s Oslavou abstinencie aj preto, že práve teraz na konci marca je to presne 18 rokov, čo Braňo Jobus definitívne skončil s alkoholom. Oslavovať sa zároveň budú aj jeho narodeniny (2. apríla), a tiež narodeniny jeho prvého syna Ondreja (1. apríla), ktorý hrá na bicie v prvej kapele večera Illuse. Pripomenieme si aj gitaristu Karpatských Chrbátov Mira „Kusýka“ Kusého, ktorý zomrel vlani vo februári. Jeho hudobný post zaznie v jednej časti koncertu z podmazu, v druhej ho prevezme práve Braňo Jobus.

Keďže Vítanie jari padlo tento rok v kalendári práve na Deň bláznov, nebude chýbať ani veľa výnimočnej zábavy. So zimou sa tradične rozlúčime pálením Moreny, a pán brat Andrej Jobus opäť pripravil aj unikátne a jedinečné hry - tento rok to bude napríklad lov endemitov Jobusovými bezpečnostnými oštepmi.

https://www.ticketlive.sk/sk/event/vitanie-jari-a-oslava-abstinencie-01-04-2023