Na jazzovej dielni Doda Šošoku budú lektorovať M. Valihora aj Katarzia

V Piešťanoch sa v lete stretnú najlepší jazzoví hudobníci zo strednej Európy. O svoje know how sa podelia na Medzinárodnej jazzovej dielni Doda Šošoku, ktorá nesie meno po najznámejšom propagátorovi jazzu na Slovensku. Päťdňový workshop sa uskutoční od 7. do 11. augusta v piešťanskej Základnej umeleckej škole (ZUŠ) za účasti 16 lektorov. Pozvanie prijali aj Martin Valihora či Katarzia.





Organizátori avizujú, že milovníkov jazzovej hudby čaká na workshope 72 hodín hrania, tvorby textov a ďalších aktivít. Celkovo 16 lektorov sa bude venovať každej oblasti jazzovej hudby – od spevu cez rôzne dychové, strunové, bicie nástroje až po kompozíciu či tvorbu scénickej a filmovej hudby. Medzi tohtoročnými lektormi sú Martin Valihora, Kornél Fekete-Kovács, Nikolaj Nikitin a Ľuboš Šrámek, Milo Suchomel, Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý a ďalší milovníci hudby s americkými koreňmi. Organizátori majú ambíciu pozývať aj lektorov z iných žánrov. Pozvanie na jazzovú dielňu prijala aj Katarína Kubošiová alias Katarzia, ktorá bude viesť textársky workshop, či Adam Kvasnica s prednáškou o DJingu.Kompletný program a možnosť registrácie online nájdu záujemcovia na www.jazzovadielna.sk/2023.Medzinárodná jazzová dielňa Doda Šošoku nesie meno po slávnom jazzovom hudobníkovi, perkusionistovi a bubeníkovi. Jozef "Dodo" Šošoka, najznámejší propagátor jazzu na Slovensku, by tento rok oslávil 80. narodeniny. Na sklonku života sa usadil v Piešťanoch, kde popularizoval tento žáner a vďaka jeho zásluhám v meste koncertovalo viacero svetových umelcov. Po jeho vzore sa organizátori dielne rozhodli popularizovať a sprístupniť jazz podujatím pre všetky vekové kategórie účastníkov, ktorí majú záujem sa zdokonaliť v interpretácii, kompozícii či improvizačných technikách v jazzovej hudbe.