Hornonitrianske múzeum by sa malo presťahovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Prievidza 13. septembra (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi by sa malo do budúcna presťahovať zo svojich súčasných priestorov na Košovskej ceste. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je zriaďovateľom inštitúcie, uvažuje nad viacerými alternatívami."TSK sa zaoberá sťahovaním múzea pre čoraz horší technický stav budovy, ktorej statika je výrazne narušená, pričom rekonštrukcia neprichádza do úvahy," uviedla pre TASR hovorkyňa TSK Veronika Rezáková. Do úvahy podľa nej prichádza viacero alternatív umiestnenia múzea, pričom TSK zvažuje optimálne riešenie v rámci Akčného plánu transformácie regiónu hornej Nitry.Jednou z alternatív má byť presťahovanie múzea do administratívnych priestorov bane Cigeľ, ktoré je súčasťou väčšieho projektového zámeru Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) na revitalizáciu dotknutého priestoru. TSK má tiež uvažovať o výstavbe novej haly či umiestnení múzea do priestorov rekonštruovaného obchodného centra na Námestí slobody v Prievidzi.Samospráva Prievidze zase samosprávny kraj oslovila s ponukou presťahovať múzeum do časti rekonštruovaného meštianskeho domu v centre. "Nevnímame presťahovanie Hornonitrianskeho múzea mimo centra regiónu ako šťastné, a to aj z toho dôvodu, že ide o regionálnu inštitúciu zameranú širokospektrálne. Jedna z alternatív je presťahovať ho do priemyselného objektu a identita tohto múzea nemusí zostať zachovaná," zdôvodnil ponuku mesta Alojz Vlčko, vedúci kancelárie primátorky.O umiestnení múzea mesto so samosprávnym krajom podľa neho rokuje a je ochotné priestory upraviť tak, aby vyhovovali podmienkam pre expozície. Prievidza, ako ďalej doplnil Vlčko, sa dokáže kraju prispôsobiť aj v otázke nájomného, ktoré nemá byť komerčného charakteru."V súčasnom období sa rieši otázka, za akých podmienok. Ja sama si uvedomujem, že to je mimoriadne dôležité, pretože TSK bojuje s viacerými problematickými otázkami, a to aj v prípade múzeí. Z nášho pohľadu sa javí, aby múzeum mohlo plne napĺňa svoje poslanie, nebude postačovať len meštiansky dom," ozrejmila vo štvrtok pre TASR riaditeľka múzea Iveta Géczyová.Múzeum podľa nej potrebuje nielen prezentačné priestory, pracuje tam celá škála odborných pracovníkov, disponuje tiež rozsiahlym zbierkovým fondom, ktorý musí byť niekde uložený, aby múzeum plnilo vzťah k návštevníkom, sú preň potrebné expozično-prezentačné priestory. Obdobne sa vyjadril i zriaďovateľ múzea. "TSK preto zvažuje ďalšie možnosti s vyhovujúcejšou výmerou pre komplexné presťahovanie múzea," reagovala ďalej Rezáková. Pri alternatíve presťahovania múzea do priestorov bane Cigeľ zase podľa Géczyovej neboli známe podmienky ani časový horizont."V súčasnosti neviem detailne povedať, aký je zámer nášho zriaďovateľa. Hovorilo sa o viacerých veciach, ale tieto rozhodnutia nie sú na strane múzea. Osobne si myslím, že v modernom svete súčasťou centra určitého regiónu by malo byť aj múzeum," podčiarkla Géczyová s tým, že sťahovanie samotné nikdy neprospieva vytvorenému imidžu múzea.V súvislosti so sťahovaním kultúrnej inštitúcie vznikla aj iniciatíva Múzeum pre všetkých, ktorá mestu a TSK poslala i otvorený list. Cieľom iniciatívy je upriamiť pozornosť na prievidzské múzeum a zdôrazniť potrebu dialógu. Aktivisti sa pritom prikláňajú k možnosti meštianskeho domu.