Staré Mesto v Bratislave ožije v sobotu jesenným Dobrým trhom

Bratislava 13. septembra (TASR) – Panenská a Podjavorinská ulica v bratislavskom Starom Meste opäť ožijú Dobrým trhom. Ten jesenný so sebou v sobotu (15.9.) prinesie čerstvú zeleninu a produkty, gastrozóny, slovenský dizajn či tvorivé workshopy, diskusie a koncerty. Chýbať nebude ani rozprávkové Hravé m(i)esto či Rozprávkový dvor.Projekt Hravé m(i)esto, teda zónu pre rodiny s deťmi, už Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) vyskúšalo tento rok pre záujem už na viacerých podujatiach. Na Dobrom trhu sú v rámci tejto detskej zóny pripravené akrobatické a cirkusové vystúpenia či predstavenie divadla Dunajka.Projekt Rozprávkový dvor v záhrade evanjelického kostola prenesie deti do čarovnej krajiny, ktorou budú prechádzať cez jednotlivé stanovištia.priblížila Jana Túry z BKIS.Septembrový Dobrý trh organizuje občianske združenie Punkt a pre návštevníkov prinesie 130 stánkov od Suchého mýta po Svoradovu ulicu. Opäť však podľa organizátorov nebude podujatím pre desaťtisíce návštevníkov, ale bude aj o spoznávaní a upevňovaní miestnej komunity. Pripravené sú tiež rôzne diskusie.podotýkajú organizátori. Pripomínajú preto, že aj v sobotu bude zakázané servírovať jedlo a nápoje do plastu, riad má byť rozložiteľný.dodáva organizačný tím.Dobrý trh sa uskutoční v sobotu, a to od 10.00 do 17.00 h.