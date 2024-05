Horolezcovi Hámorovi počasie v Himalájach nepraje, plány mu skomplikovali snehové búrky a lavíny

Peter Hámor (1964) počas svojej viac ako štyridsaťročnej horolezeckej kariéry absolvoval množstvo náročných expedícií a horolezeckých výstupov v najvyšších pohoriach sveta. Svoju prvú osemtisícovku zdolal Popradčan v roku 1998, keď vystúpil na vrchol Mount Everest (8 848 m).



Pätnásťkrát stál na vrcholoch štrnástich osemtisícoviek, keď ako prvý človek v histórii dvakrát vystúpil na najnebezpečnejšiu z nich - Annapurnu. Ako prvému a zatiaľ jedinému slovenskému horolezcovi sa mu podarilo zdolať najvyššie vrcholy všetkých kontinentov.



Je zatiaľ jediným Slovákom, ktorý má na svojom konte okrem Koruny Himalájí aj Korunu Zeme. Vlani uskutočnil prvovýstup na Kabru South na hraniciach Nepálu a indického Sikkimu.





11.5.2024 (SITA.sk) - Počasie v Himalájach zatiaľ slovenskému horolezcovi Petrovi Hámorovi a jeho dvom spolulezcom nepraje. Ako uviedol na sociálnej sieti, snehové búrky, lavíny a množstvo snehu, ktoré napadlo, skomplikovalo ďalšie plány.Hámor vycestoval do Himalájí ešte v polovici marca, práve v máji tam chce uskutočniť svoj ďalší prvovýstup. Pokúsi sa zdolať najzápadnejší z piatich vrcholov tretej najvyššej hory sveta Kančendžongy, 7 902 metrov vysoký Kangbačen, doposiaľ neprelezenou južnou stenou.Pokus o prelezenie južnej steny chce Hámor uskutočniť do 23. mája. Na Slovensko by sa mal vrátiť koncom mája. „Predpovede na najbližšie dni nie sú príliš optimistické,“ skonštatoval Popradčan na sociálnej sieti.Spolu so svojimi spolulezcami, ktorými sú taliansko-slovinský manželský pár Nives Meroi a Romano Benet, tak podľa jeho slov zostáva v základnom tábore, odhrabujú sneh a čakajú na zlepšenie počasia.Do skalno-ľadovej bariéry sa doposiaľ odvážili vstúpiť iba Hámorovi spomínaní spolulezci, ktorí sa v roku 2019 dostali v stene do výšky 6 300 metrov. Hámor ešte na začiatku expedície Himalayadventure MMXXIV avizoval, že aj počas nej budú výstupy vedené ľahkým štýlom, bez pomoci výškových nosičov a bez použitia umelého kyslíka.