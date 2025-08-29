Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. augusta 2025

Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti


Tagy: Horská služba PIENAP Pieniny Silný vietor

V Pieninách vo štvrtok po celý deň pretrvával silný nárazový vietor, ktorý vyvrátil viaceré stromy na turistických chodníkoch. Horská služba Pieninského národného parku na sociálnej sieti v tejto súvislosti ...



Zdieľať
540484033_1200661542097065_3885288317040288004_n e1756453027466 676x470 29.8.2025 (SITA.sk) - V Pieninách vo štvrtok po celý deň pretrvával silný nárazový vietor, ktorý vyvrátil viaceré stromy na turistických chodníkoch. Horská služba Pieninského národného parku na sociálnej sieti v tejto súvislosti vyzýva turistov k mimoriadnej opatrnosti. Upozornila, že v piatok má byť vietor ešte silnejší.


Horská služba pripomína turistom zvýšené riziko padajúcich stromov a konárov a nebezpečenstvo na chodníkoch zatarasených popadanými stromami. Zároveň neodporúča vstup do lesných úsekov, a radí tiež zvážiť presun túr alebo trás. V prípade pohybu v teréne radí maximálnu obozretnosť a tiež mať pripravený telefón.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Horská služba PIENAP Pieniny Silný vietor
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nezanedbateľný podiel na SNP mali aj zdravotníci, k najvýznamnejším združeniam patril Červený kríž
<< predchádzajúci článok
Migaľ a Šalitroš iniciujú vznik nového pietneho miesta, má byť venované veliteľom povstania Viestovi a Golianovi

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 