Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Denník - Správy
29. augusta 2025
Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti
V Pieninách vo štvrtok po celý deň pretrvával silný nárazový vietor, ktorý vyvrátil viaceré stromy na turistických chodníkoch. Horská služba Pieninského národného parku na sociálnej sieti v tejto súvislosti ...
29.8.2025 (SITA.sk) - V Pieninách vo štvrtok po celý deň pretrvával silný nárazový vietor, ktorý vyvrátil viaceré stromy na turistických chodníkoch. Horská služba Pieninského národného parku na sociálnej sieti v tejto súvislosti vyzýva turistov k mimoriadnej opatrnosti. Upozornila, že v piatok má byť vietor ešte silnejší.
Horská služba pripomína turistom zvýšené riziko padajúcich stromov a konárov a nebezpečenstvo na chodníkoch zatarasených popadanými stromami. Zároveň neodporúča vstup do lesných úsekov, a radí tiež zvážiť presun túr alebo trás. V prípade pohybu v teréne radí maximálnu obozretnosť a tiež mať pripravený telefón.
Zdroj: SITA.sk - Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
