|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 29.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Nikola, Nikolaj
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. augusta 2025
Migaľ a Šalitroš iniciujú vznik nového pietneho miesta, má byť venované veliteľom povstania Viestovi a Golianovi
Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR pietne miesto SNP Slovenské národné povstanie Štátny tajomník
Minister investícií Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa príležitosti výročia SNP rozhodli iniciovať vznik nového ...
Zdieľať
29.8.2025 (SITA.sk) - Minister investícií Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa príležitosti výročia SNP rozhodli iniciovať vznik nového pietneho miesta, ktoré má byť venované veliteľom povstania, generálom Rudolfovi Viestovi a Jánovi Golianovi. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Ako ďalej ozrejmilo, Migaľ a Šalitroš spoločne vyhlasujú otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov SNP. Víťazný návrh získa odmenu päťtisíc eur, prostriedky minister a tajomník poskytnú zo svojich súkromných zdrojov.
„V rámci súťaže návrhov sa bude hľadať umelecké stvárnenie súsošia dvojice velikánov, ktoré by malo byť umiestnené v regióne, kde povstalci hrdinsky bojovali proti totalitnému režimu. Komisiu budú tvoriť historici a odborníci z oblasti umenia. Minister Migaľ a štátny tajomník Šalitroš chcú prvý krok iniciovať za súkromné peniaze," uviedlo MIRRI. Bližšie informácie bude možné nájsť na stránke projektu https://www.hrdinoviasnp.sk/.
„Slovenské národné povstanie je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka," vyjadril sa minister Migaľ.
„V čase, keď hovoríme o konsolidácii a šetríme na všetkom, chceme si skromne pripomenúť výročie SNP práve týmto spôsobom. Naším osobným vkladom je snaha, aby Slovensko získalo dôstojné miesto, kde si budeme môcť generálov Goliana a Viesta uctiť tak, ako si zaslúžia," doplnil Šalitroš v súvislosti s finančnou odmenou.
Ján Golian bol generál, ktorý 29. augusta 1944 vydal rozkaz na začatie SNP, Rudolf Viest bol armádny generál, ktorý viedol povstaleckú armádu po príchode z Londýna. Oboch zajali nacisti, v roku 1945 zomreli v koncentračných táboroch. „Napriek ich zásluhám o slobodu Slovenska neexistuje dôstojné spoločné súsošie, ktoré by im vzdalo úctu," uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ a Šalitroš iniciujú vznik nového pietneho miesta, má byť venované veliteľom povstania Viestovi a Golianovi © SITA Všetky práva vyhradené.
5-tisíc pre víťazný návrh
Ako ďalej ozrejmilo, Migaľ a Šalitroš spoločne vyhlasujú otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov SNP. Víťazný návrh získa odmenu päťtisíc eur, prostriedky minister a tajomník poskytnú zo svojich súkromných zdrojov.
„V rámci súťaže návrhov sa bude hľadať umelecké stvárnenie súsošia dvojice velikánov, ktoré by malo byť umiestnené v regióne, kde povstalci hrdinsky bojovali proti totalitnému režimu. Komisiu budú tvoriť historici a odborníci z oblasti umenia. Minister Migaľ a štátny tajomník Šalitroš chcú prvý krok iniciovať za súkromné peniaze," uviedlo MIRRI. Bližšie informácie bude možné nájsť na stránke projektu https://www.hrdinoviasnp.sk/.
Úcta a vďaka
„Slovenské národné povstanie je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka," vyjadril sa minister Migaľ.
„V čase, keď hovoríme o konsolidácii a šetríme na všetkom, chceme si skromne pripomenúť výročie SNP práve týmto spôsobom. Naším osobným vkladom je snaha, aby Slovensko získalo dôstojné miesto, kde si budeme môcť generálov Goliana a Viesta uctiť tak, ako si zaslúžia," doplnil Šalitroš v súvislosti s finančnou odmenou.
Ján Golian bol generál, ktorý 29. augusta 1944 vydal rozkaz na začatie SNP, Rudolf Viest bol armádny generál, ktorý viedol povstaleckú armádu po príchode z Londýna. Oboch zajali nacisti, v roku 1945 zomreli v koncentračných táboroch. „Napriek ich zásluhám o slobodu Slovenska neexistuje dôstojné spoločné súsošie, ktoré by im vzdalo úctu," uzavrelo ministerstvo.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ a Šalitroš iniciujú vznik nového pietneho miesta, má byť venované veliteľom povstania Viestovi a Golianovi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR pietne miesto SNP Slovenské národné povstanie Štátny tajomník
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti
Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti
<< predchádzajúci článok
Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23
Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23