Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. augusta 2025

Migaľ a Šalitroš iniciujú vznik nového pietneho miesta, má byť venované veliteľom povstania Viestovi a Golianovi


Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR pietne miesto SNP Slovenské národné povstanie Štátny tajomník

Minister investícií Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa príležitosti výročia SNP rozhodli iniciovať vznik nového ...



Zdieľať
67dbfd507d912746824715 676x507 29.8.2025 (SITA.sk) - Minister investícií Samuel Migaľ a štátny tajomník Radomír Šalitroš sa príležitosti výročia SNP rozhodli iniciovať vznik nového pietneho miesta, ktoré má byť venované veliteľom povstania, generálom Rudolfovi Viestovi a Jánovi Golianovi. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.

5-tisíc pre víťazný návrh


Ako ďalej ozrejmilo, Migaľ a Šalitroš spoločne vyhlasujú otvorenú výzvu pre umelcov, architektov a sochárov na návrh súsošia generálov SNP. Víťazný návrh získa odmenu päťtisíc eur, prostriedky minister a tajomník poskytnú zo svojich súkromných zdrojov.

V rámci súťaže návrhov sa bude hľadať umelecké stvárnenie súsošia dvojice velikánov, ktoré by malo byť umiestnené v regióne, kde povstalci hrdinsky bojovali proti totalitnému režimu. Komisiu budú tvoriť historici a odborníci z oblasti umenia. Minister Migaľ a štátny tajomník Šalitroš chcú prvý krok iniciovať za súkromné peniaze," uviedlo MIRRI. Bližšie informácie bude možné nájsť na stránke projektu https://www.hrdinoviasnp.sk/.

Úcta a vďaka


Slovenské národné povstanie je jedným z najväčších prejavov odvahy nášho národa. Generáli Golian a Viest stáli na čele povstaleckej armády a za slobodu Slovenska položili svoje životy. Patrí im naša úcta a vďaka," vyjadril sa minister Migaľ.

V čase, keď hovoríme o konsolidácii a šetríme na všetkom, chceme si skromne pripomenúť výročie SNP práve týmto spôsobom. Naším osobným vkladom je snaha, aby Slovensko získalo dôstojné miesto, kde si budeme môcť generálov Goliana a Viesta uctiť tak, ako si zaslúžia," doplnil Šalitroš v súvislosti s finančnou odmenou.

Ján Golian bol generál, ktorý 29. augusta 1944 vydal rozkaz na začatie SNP, Rudolf Viest bol armádny generál, ktorý viedol povstaleckú armádu po príchode z Londýna. Oboch zajali nacisti, v roku 1945 zomreli v koncentračných táboroch. „Napriek ich zásluhám o slobodu Slovenska neexistuje dôstojné spoločné súsošie, ktoré by im vzdalo úctu," uzavrelo ministerstvo.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Migaľ a Šalitroš iniciujú vznik nového pietneho miesta, má byť venované veliteľom povstania Viestovi a Golianovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR pietne miesto SNP Slovenské národné povstanie Štátny tajomník
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Horská služba varuje pred silným vetrom v Pieninskom národnom parku, vyzýva k mimoriadnej opatrnosti
<< predchádzajúci článok
Počet obetí ruského útoku na Kyjev stúpol na 23

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 