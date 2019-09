Horskí záchranári našli nezvestnú ženu zo Spišskej Novej Vsi

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk/Horská záchranná služba Foto: Teraz.sk/Horská záchranná služba

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 17. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu, ktorá sa stratila v lese pri Spišskej Novej Vsi. Z Horskej záchrannej služby informovali, že o pomoc pri pátraní po 61-ročnej žene ich požiadala polícia v utorok ráno.uvádza HZS na svojej stránke.Na základe lokalizácie jej mobilného telefónu sa mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarnym briežkom. Odišli po nej pátrať štyria profesionálni a dvaja dobrovoľní horskí záchranári na terénnych motorkách a automobiloch so služobným psom. Nezvestnú v krátkom čase našli v oblasti chatovej osady Košiarny briežok.dodáva HZS.Horskí záchranári ju po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom k bufetu na Košiarnom briežku, kde si ju prevzala do opatery posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi.