Tesco pomôže komunitám tisíckami hodín dobrovoľníctva

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (OTS) - Tento rok spoločnosť navyše štartuje program dobrovoľníctva. V rámci iniciatívy môže každý kolega venovať 8 hodín svojho pracovného času ročne dobrovoľníckej aktivite podľa vlastného výberu. To znamená, že Tesco tak môže pomôcť miestnym komunitam takmer 70-tisíc hodinami ročne na Slovensku a približne 380-tisíc hodinami v strednej Európe.Tesco vníma dobrovoľnícke aktivity ako výbornú príležitosť na integráciu svojich kolegov do miestnej komunity, v ktorých pracujú či žijú: „“ hovorí, CSR manažérka spoločnosti Tesco, ktorá je sama aktívnou dobrovoľníčkou, a dodáva: „V rámci pilotného dobrovoľníckeho programu pomáhali kolegovia v Tescu na Slovensku už minulý rok, keď mali možnosť odpracovať jeden deň pre miestnu charitu, dobročinnú alebo mimovládnu organizáciu či školu a zároveň dostali za odpracovaný deň mzdu.Celkovo tak pomoci komunitám formou dobrovoľníctva vlani venovali vyše 1 000 hodín a spolu viac ako 40 dní. Svoj čas venovali triedeniu darovaného šatstva, návšteve seniorov alebo distribúcii potravinových prebytkov, ktoré spoločnosť Tesco daruje charitatívnym organizáciám zo svojich 143 obchodov.hovorí o svojej dobrovoľníckej skúsenosti, riaditeľ hypermarketu Tesco Galanta.Tesco chce byť dobrým partnerom komunitám, v ktorých pôsobí. Aj preto vznikla dobrovoľnícka iniciatíva pre kolegov v Tescu, ktorá im umožňuje pomáhať rôznym dobročinným, neziskovým organizáciám, charitám či občianskym združeniam z celého Slovenska. Všetky aktivity, ku ktorým priložia svoje ruky, kedy a tiežs kým – či ako jednotlivec alebo spoločne ako tím, si môžu vyberať sami.Program dobrovoľníctva zároveň nadväzuje na už existujúce aktivity spoločnosti na podporu komunít. Kolegovia môžu podporiť organizácie, ktoré Tesco už v minulosti podporilo alebo im dlhodobo pomáha v rámci iných komunitných iniciatív, ako napríklad v rámci programu darovania potravinových prebytkov či grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame . Doteraz Tesco za šesť edícií tohto grantového programu darovalo neziskovým organizáciám vyše 800-tisíc eur na realizáciu takmer tisíc komunitných projektov. Po celom Slovensku tak vznikli nové parky, ihriská, zrealizovali sa vzdelávacie, športové podujatia či aktivity pre seniorov.