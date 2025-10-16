|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
Denník - Správy
16. októbra 2025
Horskí záchranári našli vo Vysokých Tatrách mŕtveho Čecha, nezvestný bol od utorka
Horskí záchranári vo štvrtok počas pátrania objavili vo Vysokých Tatrách telo 43-ročného Čecha, ktorý bol nezvestný od utorka 14. októbra. Informovali o tom na svojej ...
16.10.2025 (SITA.sk) - Horskí záchranári vo štvrtok počas pátrania objavili vo Vysokých Tatrách telo 43-ročného Čecha, ktorý bol nezvestný od utorka 14. októbra. Informovali o tom na svojej internetovej stránke s tým, že muž sa pravdepodobne pošmykol na zľadovatenom povrchu a následne padal približne 300 metrov, utrpel poranenia nezlučiteľné so životom.
Žiadosť o pomoc pri pátraní po mužovi prijalo Operačné stredisko tiesňového volania Horskej záchrannej služby (HZS) v stredu v dopoludňajších hodinách. Rodina s ním mala naposledy kontakt v utorok.
„Údajne sa mal muž pohybovať v oblasti Rysov. Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ, neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku,“ uviedli z Horskej záchrannej služby.
Na pátraciu akciu odišli horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne. Pri prehľadávaní danej oblasti našli telo hľadaného pod stenou nad Žabími plesami.
Zdroj: SITA.sk - Horskí záchranári našli vo Vysokých Tatrách mŕtveho Čecha, nezvestný bol od utorka © SITA Všetky práva vyhradené.
