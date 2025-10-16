Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2025

Trump bude pred schôdzkou so Zelenským hovoriť s Putinom


Tagy: americko-ruské vzťahy Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinsko-americké vzťahy Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump bude v priebehu štvrtka hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rozprávať sa tak budú deň predtým, ...



trump_04459 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump bude v priebehu štvrtka hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rozprávať sa tak budú deň predtým, ako sa americký líder vo Washingtone stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to Biely dom.


Trump sa v ostatných mesiacoch voči Moskve správa menej priateľsky, prejavuje rastúcu frustráciu z Putina a zároveň vyjadruje súcit s Ukrajinou, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej invázii.

Hlavnými témami na schôdzke Zelenského s Trumpom podľa Kyjeva bude protivzdušná obrana a možnosti vyvíjania väčšieho tlaku na Rusko.

Keďže augustový samit Trumpa s Putinom na Aljaške nepriniesol mierovú dohodu, americký líder v uplynulých dňoch varoval, že by mohol Ukrajine dodať rakety Tomahawk.

Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Trump bude pred schôdzkou so Zelenským hovoriť s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.

