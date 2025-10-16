|
Štvrtok 16.10.2025
Meniny má Vladimíra
|Denník - Správy
16. októbra 2025
Trump bude pred schôdzkou so Zelenským hovoriť s Putinom
Tagy: americko-ruské vzťahy Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident ukrajinsko-americké vzťahy Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Americký prezident Donald Trump bude v priebehu štvrtka hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rozprávať sa tak budú deň predtým, ...
16.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump bude v priebehu štvrtka hovoriť s ruským vodcom Vladimirom Putinom. Rozprávať sa tak budú deň predtým, ako sa americký líder vo Washingtone stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Oznámil to Biely dom.
Trump sa v ostatných mesiacoch voči Moskve správa menej priateľsky, prejavuje rastúcu frustráciu z Putina a zároveň vyjadruje súcit s Ukrajinou, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej invázii.
Hlavnými témami na schôdzke Zelenského s Trumpom podľa Kyjeva bude protivzdušná obrana a možnosti vyvíjania väčšieho tlaku na Rusko.
Keďže augustový samit Trumpa s Putinom na Aljaške nepriniesol mierovú dohodu, americký líder v uplynulých dňoch varoval, že by mohol Ukrajine dodať rakety Tomahawk.
Zdroj: SITA.sk - Trump bude pred schôdzkou so Zelenským hovoriť s Putinom © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
