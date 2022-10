Horskí záchranári odporúčajú mačky a čakan, podmienky na horách súpremenlivé

Záchranári opakovane zasahovali

Turistická kniha

25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Horská záchranná služba (HZS) turistom odporúča, aby si na turistiku vzali zimnú výstroj, mačky a čakan. Podmienky na turistickej trase v horských oblastiach sú veľmi premenlivé a vyžadujú maximálnu koncentráciu. V nižších polohách je na horách slnečno a pretrváva ešte babie leto, neplatí to však pre stredné a vysoké polohy. „Miestami je sneh mäkký, človek sa môže prepadnúť až po kolená, inde je zas povrch úplne zľadovatený,“ uviedol riaditeľ HZS Marek Biskupič Ak si turisti zvolia za cieľ hranicu nad pásmom kosodreviny, HZS odporúča zobrať si viac hrotové stúpacie železá. Tie sú vhodné na rôzne typy snehu a rôzne podklady. V prípade turistiky, na ktorej sa dá počítať s rannými námrazami, odporúča Biskupič turistom vziať si so sebou retiazkové mačky, ktoré sú vhodné práve do tohto terénu. Vo vysokých polohách netreba zabúdať na čakan alebo turistické palice.V uplynulom týždni kontaktovala tiesňovú linku HZS 18 300 dvojica horolezcov, ktorá uviazla počas zostupu z Kežmarského štítu pod Hrebeňom nad Huncovskou dolinkou. Pri teplote okolo mrazu boli mierne podchladení. O pomoc záchranárov požiadal aj turista, ktorý si vážne zranil končatiny počas zostupu z Rysov. Prvotnú pomoc pri krvácajúcej tržnej rane mu podala horská služba a následne bol prevezený do nemocnice. Ďalšia skupina štyroch turistov z Poľska v horskom hoteli Kráľova požila halucinogénne huby. Tie im spolu s koláčmi ponúkla iná skupina turistov, ktorú stretli počas túry. Intoxikovaní turisti boli rozrušení a zmätení, bolo im nevoľno a strácali zmysel pre realitu. Horskí záchranári im poskytli medikamentóznu liečbu a terénnym vozidlom ich transportovali do nemocnice. HZS pomáhala aj na Skalke v Kremnických vrchoch mužovi, ktorý uviazol v obtiažnej via ferrate. Mužovi začali z visu tŕpnuť končatiny. Na pomoc mu prišli záchranári, ktorí ho bezpečne zvesili s pomocou lanovej techniky.Horskí záchranári apelujú na turistov, aby o cieli ich výpravy vždy vedela aj nejaká iná osoba. Odporúčajú im využiť aplikáciu HZS, kde sa dá zaznačiť cieľ cesty a zapísať sa do virtuálnej turistickej knihy. V elektronickej knihe vychádzok a túr zadajú oblasť pohybu, štart, cieľ túry a jej časové trvanie. Deň pred plánovaným dňom túry dostanú formou sms správy upozornenia a platné výstrahy pre danú lokalitu. Po návrate z túry sa treba z turistickej knihy odpísať. Ak tak po návrate z túry turista neurobí, HZS sa s ním skontaktuje.