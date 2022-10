Tatar strelil svoj prvý gól v novej sezóne NHL, Ovečkin útočí na rekord Gretzkého a Kessel je ako Yandle (video)

Fehérváry odohral 20 minút









25.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Tomáš Tatar sa v šiestom zápase dočkal prvého gólu aj bodu v drese New Jersey Devils zo zámorskej NHL v sezóne 2022/2023.V pondelkovom slovenskom súboji však uspel obranca Martin Fehérváry , ktorý sa s tímom Washington Capitals tešil z víťazstva 6:3 v Newarku.Jeho spoluhráč Alexander Ovečkin prekonal zápis Gordieho Howa v počte víťazných gólov a útočí na ďalší rekord Wayna Gretzkyho Tatar v úvode tretej tretiny znižoval stav duelu na 2:5, počas 15:56 min na ľade zaznamenal aj päť striel na bránku, dve trestné minúty a prehral všetky tri vhadzovania. Fehérváry odohral 20:01 min s bilanciou dva plusové body, dve strely, štyri bodyčeky a blok."Diabli" prišli o sériu troch triumfov a so šiestimi bodmi zo šiestich duelov im patrí 14. miesto vo Východnej konferencii. "Caps" majú na konte o dva body viac a sú na 10. pozícii v rovnakej konferencii, no majú zápas k dobru.Ovečkin strelil svoj 122. víťazný gól v základnej časti NHL, čím o jeden prekonal Gordieho Howa a v tejto štatistike je na druhom mieste v histórii už len za Jaromírom Jágrom (135). Ruský kanonier tiež zaznamenal 397. presný zásah na ľade súpera a iba šesť mu chýba na prekonanie celkového rekordu Gretzkyho (402)."Je skvelé byť v takejto spoločnosti a prekonať také legendy," uviedol kapitán Washingtonu, citoval ho oficiálny web profiligy. "V každom zápase dosiahne nejaký míľnik, je to neuveriteľné. Neustále dokáže zakladať akcie a strieľať góly," povedal tréner Capitals Peter Laviolette O ďalší historický zápis sa v pondelok postaral americký útočník Phil Kessel z tímu Vegas Golden Knights , víťazné stretnutie proti Torontu Maple Leafs (3:1) bolo jeho 989. v základnej časti bez prerušenia. Vyrovnal rekord obrancu Keitha Yandla a v ďalšom zápase sa stane držiteľom najdlhšej "železnej série"."Vždy som radšej hral ako by som mal vysedávať. Snažím sa hrať za každých okolností," vysvetlil 35-ročný Kessel, ktorý odohral každý duel svojho tímu od 31. októbra 2009. Rekord môže vytvoriť už v utorkovom zápase proti San Jose Sharks