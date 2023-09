Horskí záchranári pátrajú po poľskom turistovi, utrpel aj vážny úraz nohy (video+foto)

Vážny úraz dolnej končatiny

Pátracia akcia

27.9.2023 (SITA.sk) - Štvrtým dňom v stredu vo Vysokých Tatrách pokračuje pátranie po zranenom poľskom turistovi. Päťdesiatnik je nezvestný od soboty večera.Priamo v teréne bolo v utorok nasadených 23 horských záchranárov spolu so šiestimi záchranárskymi psami, a to od skorých ranných hodín. Ako ďalej informovala Horská záchranná služba (HZS) , zo vzduchu pátral po Poliakovi aj vrtuľník z letky Ministerstva vnútra SR. Záchranárom sa podarilo prepátrať prevažne južné časti Baraních rohov, Snehového štítu, Malého Ľadového štítu, Ľadového štítu a Snehovej veže, rovnako aj skalné suťoviská.Muž mal v sobotu schádzať sám z Ľadového štítu, keď si privodil vážny úraz dolnej končatiny a nedokázal ďalej pokračovať. S Poliakom sa podarilo záchranárom ešte vo večerných hodinách skontaktovať.„Potvrdil úraz, no nebol schopný uviesť svoju presnú polohu, ani nepotvrdil zaslaný lokalizačný link. Neskôr bol už jeho telefón nedostupný,“ opísala HZS.Ešte v nočných hodinách preto záchranári rozbehli pátraciu akciu. Po mužovi pátrali v zlom počasí a silnom vetre do skorých ranných hodín. Ďalšie pátranie pokračovalo v nedeľu aj nasledujúcich dňoch, rovnako za asistencie leteckých záchranárov, kynológov, polície i letky ministerstva vnútra.