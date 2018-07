Horskí záchranári pomáhali aj pri uhryznutí hadom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Ďurčo Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Oščadnica/Terchová 30. júla (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v pondelok žene, ktorú pri zbere lesných plodov v lokalite Zadedová pohrýzol had i mužovi s pravdepodobným epileptickým záchvatom v Terchovej. HZS o tom informovala na oficiálnej webovej stránke.Na pomoc 50-ročnému mužovi v Terchovej, ktorý odpadol a strácal vedomie, vyrazili horskí záchranári v obedňajších hodinách. Po príchode mu poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a vyšetrili ho.uvádza sa na stránke.K 50-ročnej žene, ktorú pri zbere lesných plodov v lokalite Zadedová nad obcou Oščadnica pohrýzol had, bola HZS z Veľkej Rače privolaná taktiež v obedňajších hodinách. Pacientke poskytli zdravotnícke ošetrenie a následne ju terénnym vozidlom transportovali do údolia, kde ju odovzdali na prevoz do nemocnice.