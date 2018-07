VIDEO: J. Nagy: Volič si myslí, že nemá vplyv na dianie v EÚ

Na archívnej snímke europoslanec József Nagy. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Štrasburg/Bratislava 30. júla (TASR) – Najväčší problém nízkej volebnej účasti v eurovoľbách nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii (EÚ) stále spočíva v tom, že volič si myslí, že nemá vplyv na dianie v EÚ. Pre TASR to uviedol József Nagy (Most-Híd) z Európskej ľudovej strany počas júlovej plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.myslí si europoslanec.Taktiež sa domnieva, že povýšiť by sa malo i európske povedomie.zdôraznil.Zároveň verí, že účasť v najbližších voľbách bude oveľa vyššia.uzavrel Nagy.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že záujem Slovákov o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, má 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).