Horskí záchranári pomáhali českej turistke so zranenou rukou

Brezno 25. júla (TASR) – Turisti z Nízkych Tatier v stredu v ranných hodinách privolali na pomoc Horskú záchrannú službu (HZS) k zranenej 58-ročnej turistke českej národnosti. Spadla na turistickom chodníku v blízkosti útulne Ďurková a vážne si poranila hornú končatinu. Informuje o tom HZS na svojej webovej stránke.Po príchode do útulne jej horskí záchranári poskytli zdravotné ošetrenie, končatinu zafixovali a pomocou terénneho vozidla ju Lomnistou dolinou transportovali do údolia, odkiaľ pokračovali do nemocnice v Brezne.