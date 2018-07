CK Albania Travel vyhlásila insolventnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad krachov slovenských cestovných kancelárií (CK):



1. októbra 2015 - CK TOYO TRAVEL so sídlom v Rovinke nevládala platiť dlhy a aj svojim vlastným zamestnancom dlhovala tisíce eur. To, že sa spoločnosť dostala do konkurzu, vyhlásila až na poslednú chvíľu bez ohľadu na to, že jej poslední klienti nič netušiac odcestovali do zahraničia v deň krachu. V čase úpadku bola bez poistenia.



8. júla 2014 – CK Darne so sídlom v Poprade oznámila na svojej internetovej stránke, že sa dostala do úpadku. Darne mala v tom čase v zahraničí 55 klientov, ktorí dovolenkovali v Bulharsku. Cestovka bola proti úpadku poistená v poisťovni Allianz.



1. januára 2014 - CK Jasmine Travel skončila svoju činnosť. Podľa vyhlásenia nezanechala za sebou žiadne nedoriešené záväzky. Cestovka sa zameriavala na zájazdy do Tuniska a Egypta.



27. novembra 2013 - Skrachovala bratislavská CK SunSet Team. Oznam o úpadku visel na jej dverách. CK bola poistená na sumu 50.000 eur.



17. augusta 2013 - CK Medina Tours vyhlásila platobnú neschopnosť a ukončila činnosť. Dôvodom krachu bol úpadok jej materskej spoločnosti v zahraničí a zložitá situácia v Egypte, ktorý bol jej nosnou destináciou. Ukončenie činnosti a uspokojenie oprávnených nárokov sa uskutočnilo v súčinnosti s Európskou cestovnou poisťovňou, v ktorej bola poistená.



2. augusta 2013 - Svoju činnosť ukončila bratislavská CK BEST CHOICE. Ako dôvod uviedla druhotnú platobnú neschopnosť. Pre prípad úpadku bola poistená v poisťovni Kooperativa, a to v rozsahu 2,5 milióna eur.



29. júla 2013 - Banskobystrická CK A-Tour vyhlásila úpadok. V čase oznámenia úpadku bolo v Bulharsku 88 jej klientov.



17. mája 2013 - CK Tip Tour ukončila svoju touroperátorskú činnosť. Pre finančné problémy nebola schopná uhradiť záväzky voči svojim klientom.



2. júla 2012 - CK Alex Tour zo Šamorína skrachovala. V zahraničí ostalo 163 dovolenkárov. Ich repatriáciu zabezpečila poisťovňa Kooperativa, v ktorej bola CK poistená.



28. júla 2010 - Krach oznámila CK Majáčik.



9. júla 2010 - CK Karya Tour so sídlom v Bratislave oznámila úpadok.



17. júla 2009 - CK Tomi Tour vyhlásila úpadok.



28. decembra 2007 - Krach oznámila CK LUX Travel.



2007 - Skrachovala CK Anna Tour.



jún 2004 - Pred odchodom na dovolenku do Grécka sa desiatky klientov CK TRAVEL L+B dozvedeli o jej krachu.



6. septembra 2002 - Oznámila krach CK Neptún.



1999 - Odišla z trhu cestovných kancelárií CK Alfa Tour Košice.



1998 - Ukončenie činnosti oznámili CK Pasha Tour a CK Požgay Tour.



7. júla 1997 - Skrachovala cestovná kancelária CK Travela.

Bratislava 25. júla (TASR) - Cestovná kancelária (CK) Albania Travel z Popradu v utorok (24.7.) vo večerných hodinách vyhlásila insolventnosť a ukončila tak svoju činnosť cestovnej kancelárie. Informuje o tom spoločnosť na svojej internetovej stránke.Cestovná kancelária má uzatvorené poistenie pre prípad úpadku v poisťovni Uniqa. Podľa PR špecialistky poisťovne Beaty Lipšicovej sa v utorok vo večerných hodinách podľa informácií poisťovne nachádzalo v prímorských strediskách v blízkosti Tirany 84 turistov, ktorí práve čakali na odlet domov po ukončení dovolenky.Ďalších 86 ľudí čakalo na letisku v Poprade, odkiaľ mali odletieť na ďalší zájazd do Albánska.opísala Lipšicová.Keďže letecká spoločnosť zrušila podľa jej slov plánovaný let z Albánska kvôli neuhradenej pohľadávke, turistom, ktorí mali v utorok odletieť, zabezpečila poisťovňa cez noc ubytovanie, za ktoré prevzala záruku.avizovala Lipšicová.Dovolenkári, ktorí v utorok pre problémy cestovnej kancelárie neodcestovali na dovolenku z letiska v Poprade, majú kontaktovať call centrum Uniqa poisťovne a individuálne nahlásiť poistnú udalosť na čísle: 02/32 600 100.Pri nahlásení poistnej udalosti je podľa Lipšicovej potrebné predložiť vyplnený formulár hlásenia poistnej udalosti, ktorý nájdu turisti na internetovej stránke poisťovne, kópiu zmluvy o obstaraní zájazdu a doklad o zaplatení zájazdu. Dokumenty by mali dovolenkári následne poslať poštou na adresu poisťovne alebo mailom na adresu: poistovna@uniqa.sk.dodala Lipšicová.