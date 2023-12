Horskí záchranári ratovali skialpinistu po spustení lavíny, zranený bol transportovaný vrtuľníkom do nemocnice (foto)

10.12.2023 (SITA.sk) - Horskí záchranári boli v nedeľu v dopoludňajších hodinách požiadaní o pomoc slovenským skialpinistom, ktorý si spustil lavínu pri lyžovaní zo Sedla nad Červeným žľabom smerom do Mlynickej doliny, informuje na svojej webstránke Horská záchranná služba.Skialpinista zostal na povrchu so zraneným kolenom. Horskí záchranári požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov a spoločne smerovali zranenému na pomoc.Po prílete bola zranenému podaná medikamentózna liečba a po nabalení do evakuačnej sedačky bol z miesta vrtuľníkom transportovaný do nemocnice.