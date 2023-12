Najvyšší súd sa opäť pokúsi konať o dovolaní prokuratúry v neprospech dvojice Gašparovič Vičan z kauzy Judáš

Neotvorené verejné zasadnutia

10.12.2023 (SITA.sk) - Najvyšší súd SR sa vo štvrtok 14. decembra opäť pokúsi konať vo veci dovolania, ktoré Úrad špeciálnej prokuratúry podal v septembri minulého roku vo veci právoplatne odsúdeného bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Petra Gašparoviča a bývalého policajta Ladislava Vičana Vo veci už pritom bolo vytýčených niekoľko verejných zasadnutí, tie sa však nepodarilo otvoriť pre dôvody na strane odsúdených. Odsúdený Vičan napríklad súdu ešte pred verejným zasadnutím vytýčeným na 23. novembra zaslal oznámenie, že je hospitalizovaný pre poranenie chrbtice.Keďže nesúhlasil s konaním v jeho neprítomnosti, súd zasadnutie prerušil do ďalšieho vytýčeného termínu. Následne na ďalšom zasadnutí 30. novembra predseda dovolacieho senátu Juraj Kliment oboznámil stanovisko ošetrujúceho lekára, podľa ktorého nie je odsúdený schopný prepustenia z nemocnice.Odsúdený Gašparovič sa na predmetné zasadnutie rovnako nedostavil, a to bez ospravedlnenia. Súdu iba oznámil, že nesúhlasí s ustanovením náhradného obhajcu, keďže podľa vlastných slov neverí, že bude dostatočne zastupovať jeho záujmy.Súd mu za to uložil poriadkovú pokutu 300 eur. Zároveň rozhodol tom, že na verejné zasadnutie 14. decembra má byť predvedený políciou.Súd mal pôvodne vo veci konať už koncom septembra, odsúdený Gašparovič sa však vtedy na zasadnutie nedostavil a nesúhlasil s konaním v jeho neprítomnosti. Dôvodom jeho neprítomnosti podľa jeho obhajcu bolo, že podal námietku zaujatosti voči predsedovi senátu Jurajovi Klimentovi.Tú dovolací senát NS SR zamietol s tým, že ide o súčasť obštrukčného konania odsúdených. Obhajoba však proti rozhodnutiu podala sťažnosť a Gašparovič chcel podľa advokáta počkať, kým o sťažnosti nebude právoplatne rozhodnuté. Špeciálna prokuratúra dovolanie podala v neprospech odsúdených z dôvodu nesúhlasu s právnou kvalifikáciou konania dvojice zo strany Najvyššieho súdu SR.Najvyšší súd SR na verejnom zasadnutí v marci 2022 zmiernil tresty, ktoré Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku uložil v októbri 2021 bývalému šéfovi kontrarozviedky SIS Gašparovičovi a expolicajtovi Vičanovi. Dvojicu ŠTS uznal za vinných z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Najvyšší súd však daný verdikt zrušil a skutok prekvalifikoval na prečin nepriamej korupcie. Gašparovič tak nakoniec dostal právoplatne trest 22 mesiacov väzenia a Vičan 20 mesiacov.Obaja boli zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň súd uložil Gašparovičovi peňažný trest 20-tisíc eur a Vičanovi 16-tisíc eur. Tresty odňatia slobody si už dvojica odsúdených odsedela.Pôvodne Gašparovičovi ŠTS v tejto veci uložil trest 11 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a dostal tiež peňažný trest 50-tisíc eur. Vičanovi zase prvostupňový súd vymeral trest 10 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia a peňažný trest 40-tisíc eur. Dvojica sa proti verdiktu odvolala.Podľa obžaloby Gašparovič a Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Dušana Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) . Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó . Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii.