Horskí záchranári už majú nového riaditeľa, nahradil Mareka Biskupiča

2.1.2024 (SITA.sk) - Novým riaditeľom Horskej záchrannej služby (HZS) sa stal Martin Matúšek. Vo funkcii prvým kalendárnym dňom nového roka nahradil Mareka Biskupiča , ktorý zastával tento post dva roky. Ako informuje HZS na svojej webovej stránke, Matúšek je horským záchranárom od roku 1996.Prvé záchranné akcie absolvoval ako dobrovoľník v Malej Fatre a následne strávil päťročné obdobie na Stredisku lavínovej prevencie . Od roku 2003 pôsobil na oblastnom stredisku vo Vysokých Tatrách. Je inštruktorom pozemnej záchrany, lavínovým špecialistom a psovodom lavínového psa.Ako uviedol Matúšek, jeho cieľom v novej funkcii je zlepšiť spoluprácu so všetkými zložkami integrovaného záchranného systému aj mimo zásahových oblastí HZS, ktoré sa podieľajú na záchrane. Jeho víziou je tiež prehlbovanie vzťahov s leteckou zdravotnou záchrannou službou a spolupráca s národnými parkmi, keďže HZS vykonáva svoju činnosť takmer výlučne na ich územiach.„Tiež je dôležité obnoviť preventívnu a naštartovať edukačnú činnosť vo všetkých oblastiach záchrany po vzore Strediska lavínovej prevencie,“ uviedol Matúšek.Vylepšiť chce tiež materiálno-technické zabezpečenie v oblastiach, kde je to najpotrebnejšie, konkrétne v Malej Fatre a vo Vysokých Tatrách. V budúcnosti plánuje zabezpečiť vhodné pracovné podmienky a priestory pre zamestnancov riaditeľstva HZS. Za dôležitú zložku horskej záchrany považuje aj dobrovoľných záchranárov.„Po dôkladnom audite je zámerom oživiť a zlepšiť vzdelávanie a spoluprácu s týmito zložkami,“ dodal nový riaditeľ. Podľa jeho slov by mala HZS pokračovať v čerpaní prostriedkov z európskych fondov. Podporovať chce činnosť odborov a šíriť osvetu o bezpečnom pohybe v horách.