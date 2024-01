Kompetenčný zákon dláždi cestu pre Gašpara a unáša nezávislé inštitúcie, tvrdí Šimečka a víta prezidentkino veto

Sen Andreja Danka

Novela kompetenčného zákona

2.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka víta rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej , ktorá vetovala vládnu novelu kompetenčného zákona.Ako ďalej uviedol v stanovisku, novelu považuje za veľmi nebezpečný návrh, ktorý unáša nezávislé inštitúcie, ako je Štatistický úrad SR či Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a zároveň dláždi cestu pre bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby sa mohol stať riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Šimečka pripomenul, že prezidentka kritizuje nielen viaceré ustanovenia toho zákona, ale aj spôsob, akým zmeny v zákone prebehli. „Čistky v nezávislých štátnych inštitúciách či nová trafika pre SNS v podobe nového ministerstva určite nie sú dostatočné dôvody na skrátené legislatívne konanie. Sen Andreja Danka mať už od nového roka svoje nezmyselné ministerstvo sa rozplynul," skonštatoval Šimečka. Doplnil, že opozícia v parlamente urobí všetko pre to, aby prinútila koalíciu tie najhoršie návrhy z novely stiahnuť.Veto hlavy štátu privítala aj opozičná Sloboda a Solidarita. „Andrejovi Dankovi sa dnes zrútil detský sen o vytvorení nového ministerstva pre svojich ľudí už od 1. januára. Miesto cielenej podpory športu a cestovného ruchu si koalícia pred Vianocami schválila v čase nedostatku financií ministerstvo s rozpočtom 100 až 200 miliónov eur ročne. Časť z toho ide pritom na platy úradníkov, limuzíny a ochranku," skonštatoval predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Ako doplnil, novela kompetenčného zákona brala viaceré právomoci prezidenta SR pri menovaní Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a predsedu Štatistického úradu SR.„Taktiež ministerstvu obrany, konkrétne Robertovi Kaliňákovi, poskytovala monopol pri udeľovaní licencií na obchodovanie so zbraňami. Toto je absolútne neprijateľné," upozornil Gröhling.Ak si vládni poslanci myslia, že prelomenie veta prezidentky bude v parlamentne jednoduché, tak na to podľa Gröhlinga môžu zabudnúť. „Budeme zásadne proti a bojovať proti tomuto vládnemu valcu. Navyše, spolu s opozičnými kolegami plánujeme napadnúť novelu kompetenčného zákona na Ústavnom súde," dodal Gröhling.