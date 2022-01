Horskí záchranári varujú pred možným orkánom v horách, polícia odporúča obmedzeniť jazdu v autách

aktualizované 17. januára, 9:27



17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Horskí záchranári v pondelok výrazne neodporúčajú akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne a ani v nižšie položených lokalitách. Dôvodom je výstraha pred extrémne silným vetrom v horách, ktorý bude dosahovať až silu orkánu.Spojený bude so snežením. Podľa záchranárov je pohyb v takýchto podmienkach mimoriadne nebezpečný. Upozornili na to vo svojom profile na sociálnej sieti.Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na pondelok výstrahu 2. stupňa. Nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 90 až110 kilometrov za hodinu či krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 135 až 160 km/h.„Pre oblasť Vysokých, Západných, Nízkych Tatier a Veľkej Fatry od 10:00 platí dokonca výstraha 3. stupňa. Tu sa v polohách nad 1 800 metrov nad morom miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 110 - 120 km/h prípadne krátkodobo, v nárazoch, rýchlosť 160 - 180 km/h,“ upozornila Horská záchranná služba.Polícia odporúča v súvislosti so silným vetrom vyhnúť sa pohybu na horách a prechádzkam v lese. Zároveň by mali ľudia podľa polície obmedziť jazdenie na autách a pri šoférovaní voliť pomalú jazdu vo vozidle, ktoré môžu silné poryvy vetra prevrátiť. V tlačovej správe o tom informovala Marta Fabianová z tlačového oddelenia ministerstva vnútra.Policajti tiež radia neparkovať autá na rizikových miestach, teda pod stromami, elektrickými stĺpmi a stožiarmi či billboardmi. Pred príchodom vetra doma pozatvárať a zaistiť okná a dvere, na záhrade, terase či balkóne upevniť predmety, ktoré by pod vplyvom vetra mohli spadnúť a ohroziť okolie.Pre zvieratá žijúce na dvore odporúčajú vytvoriť dočasné útočisko, predmety pohybujúce sa pod vplyvom vetra im totiž môžu ublížiť. Ľudia by sa tiež mali vyhýbať kontaktu so spadnutými elektrickými stĺpmi a drôtmi. Pokiaľ auto zasiahne strom či konár, polícia im radí kontaktovať tiesňovú linku. „Majte na pamäti, že najvyššiu hodnotu má život, až potom majetok,“ doplnili.Meteorológovia varujú pred silným vetrom na takmer celom území Slovenska. SHMÚ vyhlásil výstrahu druhého stupňa pred vetrom na západnom Slovensku. Pre zvyšok Slovenska, okrem krajného východu, platí prvý rizikový stupeň. Upozorňujú tiež na silný vietor na horách v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad a Tvrdošín.Tu platí až tretí rizikový stupeň. Výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách vydali v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín a Námestovo. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí od 10:00 do nočných hodín a výstraha tretieho stupňa na horách od 10:00 do 20:00. Informoval o tom SHMÚ na svojej internetovej stránke.Na západnom Slovensku môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť aj 100 kilometrov za hodinu. Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môže spôsobiť vysoké škody. Na horách, kde platí výstraha tretieho stupňa, môže vietor fúkať rýchlosťou 160 až 180 kilometrov za hodinu.Ďalej meteorológovia upozorňujú aj na snehové záveje, ktoré by sa mali tvoriť najmä na strednom a východnom Slovensku. V tejto súvislosti vydali aj výstrahu druhého stupňa v okresoch Banská bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Tvrdošín. Výstraha platí do 24:00.