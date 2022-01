Súd poslal Bödöra na slobodu v kauze Valčeky, zároveň však nespochybnil dôvodnosť jeho trestného stíhania

Bödöra

Procesná chyba ŠTS

Kauza exministrovho synovca

Bödör

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) nijako nespochybnil dôvodnosť trestného stíhania Norbertav korupčnej kauze Valčeky. Uvádza sa to v stanovisku Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ktoré poskytla hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová.Zároveň pripomenula, že prokurátor podal proti nedeľnému rozhodnutiu o nevzatí obvineného do väzby sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR ÚŠP v tejto súvislosti zdôrazňuje, že všetky súdy – Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd SR – ktoré opakovane rozhodovali o väzbe obvineného, potvrdili dôvodnosť vedeného trestného stíhania, ako aj jednotlivých väzobných dôvodov, a to aj po podaní obžaloby vo veci Dobytkár „Inými slovami, potvrdili správnosť a zákonnosť konania vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry," povedala Tökölyová.Dodala, že k nálezu Ústavného súdu SR, ktorý mal za následok prepustenie obvineného z väzby prišlo výlučne z dôvodu formálno-procesnej chyby Špecializovaného trestného súdu pri rozhodovaní o predĺžení väzby, spočívajúcej v spornom výklade detailných ustanovení rozvrhu práce ŠTS.Špecializovaný trestný súd v Pezinku v nedeľu (16. januára) nevzal obvineného nitrianskeho podnikateľa do väzby a prepustil ho zo zadržania. Sudca pre prípravné konanie totiž okrem iného konštatoval, že väzobné stíhanie obvineného v trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavovalo neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu, keďže navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov.Kauza Valčeky sa týka úplatku vo výške 70-tisíc eur, ktorého prevzatie údajne priznal bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Marián K.Ten v minulosti vyšetroval medzinárodnú dépeháčkarsku kauzu známu ako Valčeky, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, synovec bývalého ministra Petra Žigu . Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať práve Norbert