Horskí záchranári zachraňovali pod Mlynárom poľských turistov, otec s dcérou museli stráviť noc v horách

Horskí záchranári majú za sebou nočnú záchrannú akciu pod Mlynárom vo Vysokých Tatrách. Ich pomoc pri zostupe v exponovanom teréne potrebovala dvojica poľských turistov, 20-ročná žena s 52-ročným otcom.

Ten sa pri prechode skalnatými platňami pravdepodobne pošmykol a spadol približne tri metre. Informovala o tom v sobotu Horská záchranná služba. Mužovi chýbalo dostatočné vybavenie do horolezeckého terénu.

24.8.2024 (SITA.sk) -Dcéra s otcom po páde stratila vizuálny kontakt, bol jej však schopný odpovedať. Do záchrannej akcie vyrazili profesionálni a dobrovoľní horskí záchranári z Vysokých Tatier.„Záchranári po príchode k skalnej stene museli do steny naliezť a následne poskytnúť mužovi, ktorý mal povrchové poranenia, zdravotnú starostlivosť. Nakoľko transport muža by bol náročný a jeho zdravotný stav sa podarilo stabilizovať, horskí záchranári s turistami prečkali noc na mieste,“ uviedla HZS.V skorých ranných hodinách požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Popradu. Turistov so záchranármi postupne evakuovala za pomoci palubného navijaka a vysadila v Bielovodskej doline. Keďže mužove zranenia si nevyžadovali transport do zdravotníckeho zariadenia, turisti pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.