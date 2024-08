Po požiari a výbuchu v garáži v Trnave skončili s popáleninami v nemocniciach štyria ľudia (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

24.8.2024 (SITA.sk) -Po piatkovom požiari výbuchu v garáži rodinného domu na Botanickej ulici v Trnave transportovali leteckí záchranári dvoch mužov do nemocníc v Bratislave a v Košiciach. V trnavskej nemocnici skončili s popáleninami ďalšie dve osoby.„50-ročný a 20-ročný muž boli zaintubovaní a na umelej pľúcnej ventilácii s popáleninami letecky transportovaní do nemocníc v Bratislave a v Košiciach,“ informovalo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby . Do Fakultnej nemocnice v Trnave previezli záchranári 56-ročného muža a 86-ročnú ženu.Na mieste boli prví hasiči , ktorí dostali informáciu o požiari garáže.„Po našom príchode tu boli štyri osoby, všetky vonku a s popáleninami. Poskytli sme im predlekársku pomoc, dvoch z nich brali vrtuľníky leteckej záchrannej služby,“ povedal veliteľ zásahu hasičov Mário Rams.Hasiči požiar v garáži zlikvidovali a priestory rodinného domu odvetrali. K možným príčinám požiaru sa Mário Rams nechcel vyjadriť, to bude úlohou zistovateľov príčin požiarov z Hasičského a záchranného zboru a expertov polície. Polícia informovala o požiari a výbuchu po použití chemikálií.